O companie cxare vindea testere pentru alcool cu un adaos de până la 490%, amendată.

Consiliul Concurenței a sancționat compania Labromed Laborator SRL cu 683 de mii de lei pentru abuz de poziție dominantă pe piață.

Investigația a fost inițiată în urma unei plângeri depuse de compania «Rețelele Electrice de Distribuție Nord» S.A., care a indicat un posibil abuz pe piața aparatelor pentru măsurarea concentrației de etanol în aerul expirat. În cadrul verificării, Consiliul Concurenței a analizat, de asemenea, piața de muștiucuri compatibile și a serviciilor de calibrare după ce au fost identificate semne de majorare a prețurilor și în aceste segmente.

Potrivit datelor autorității, în perioada 2017-2024, Labromed Laborator SRL a deținut o poziție dominantă pe piața vânzării alcooltestelor incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare, precum și pe piețele de vânzare a muștiucurilor compatibile și de prestare a serviciilor de calibrare a acestora.

Poziția dominantă a companiei era asigurată de o cotă de piață care a atins 100%, precum și de bariere juridice și tehnice semnificative pentru ca alți operatori să intre pe piață.

După cum au explicat în cadrul Consiliului Concurenței, legislația obligă întreprinderile din sectorul transporturilor, sistemul de sănătate și organele de drept să utilizeze exclusiv alcooltesterele introduse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare. În perioada vizată, singurul producător înregistrat de echipamente a fost compania germană Dräger, iar singurul său distribuitor oficial din Republica Moldova a fost Labromed Laborator SRL. Volumul redus al pieței, cererea scăzută și cerințele tehnice complexe au împiedicat, de asemenea, apariția concurenților.

Analiza economică realizată de Consiliul Concurenței, utilizând metoda comparării prețului cu costurile, comparații cu piețe similare și evaluarea valorii economice a bunurilor și serviciilor, a evidențiat diferențe semnificative și nejustificate între costurile companiei și prețurile stabilite.

Astfel, costul alcooltestelor depășea prețul de achiziție cu până la 490%, al muștiucurilor cu până la 733%, iar profitul brut din serviciile de calibrare ajungea la 1039%. Compania nu a prezentat motive economice obiective pentru astfel de majorări.

Consiliul Concurenței a ajuns la concluzia că aplicarea sistematică a unor prețuri excesiv de ridicate constituie un abuz de poziție dominantă. Această practică a condus la faptul că autoritățile și instituțiile publice au fost nevoite să achiziționeze bunuri și servicii la un cost în mod nejustificat majorat, ceea ce a afectat negativ utilizarea eficientă a mijloacelor bugetare.

În cadrul autorității, s-a reamintit că intervenția Consiliului Concurenței este posibilă doar dacă sunt îndeplinite simultan trei condiții:

compania deține o poziție dominantă pe piața relevantă;

abuză de această poziție, inclusiv prin stabilirea unor prețuri excesiv de ridicate fără o justificare economică obiectivă;

astfel de acțiuni aduc sau pot aduce prejudicii concurenței ori intereselor consumatorilor.

Exact ansamblul acestor factori a fost stabilit în urma investigației privind Labromed Laborator SRL.