Motorina se va scumpi cu 39 de bani. Noile prețuri stabilite de ANRE.

ANRE a stabilit noile prețuri maxime la carburanți, care vor intra în vigoare mâine, 15 iulie.

Astfel, benzina se va scumpi cu 10 bani și va costa 28,38 lei pe litru, iar prețul motorinei va crește cu 39 bani, până la 26,67 lei pe litru.

Menționăm că Guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării.

ANRE stabilește prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimele 7 zile, și nu din 14, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirea, cât și ieftinirea carburanților.