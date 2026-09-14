Moldova va sprijini creditele pentru export ale întreprinderilor mici și mijlocii.

Legislația moldovenească va fi completată în acest sens cu noțiunea de „credit de export”, precum și cu instrumentele de garantare aferente.

Ministerul Economiei și Digitalizării promovează amendamente la Legea privind întreprinderile mici și mijlocii. În esență, elaborarea acestora aliniază cadrul normativ național la standardele UE. Noțiunea de „credit de export” presupune sprijin guvernamental pentru acoperirea operațiunilor legate de exportul de bunuri și/sau servicii, relatează logos-press.md.

Creditele, potrivit documentului, se împart în credite pe termen scurt (până la 2 ani) sau pe termen mediu și lung (cel puțin 2 ani). Sprijinul va fi acordat prin intermediul instrumentelor financiare care facilitează finanțarea operațiunilor de export, precum și prin garanții, asigurări, finanțare directă sau refinanțare, sprijin pentru ratele dobânzilor ori prin combinarea acestor forme.

Guvernul va desemna Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și alte instituții responsabile de implementarea mecanismelor de sprijin oficial pentru creditele de export, de distribuirea acestora și de raportarea către fondatori.

Pentru operațiunile de creditare a exporturilor cu termen de rambursare de 2 ani și mai mult, formele, condițiile și procedurile de acordare a sprijinului oficial vor fi stabilite de Guvern.

În plus, se propune extinderea listei produselor de garantare pentru IMM-uri. În cadrul ODA va fi creat un fond special, care va emite garanții financiare pentru obligațiile asumate de întreprinderi față de o bancă și/sau o organizație de creditare nebancară.