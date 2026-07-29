Moldova va contracta un credit de 150 de milioane de euro pentru implementarea proiectului Livada Moldovei II.

Guvernul va contracta un împrumut de 150 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții pentru dezvoltarea implementarea proiectului „Livada Moldovei II”.

Fondurile vor fi alocate investițiilor în gospodăriile agricole, procesarea produselor agricole, sistemele de irigare și tehnologiile moderne, scrie realitatea.md.

Potrivit autorităților, cea mai mare parte a finanțării, aproximativ 90%, va ajunge la microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, dar și la companii cu capitalizare medie din sectorul agroalimentar. Acestea vor putea accesa credite prin bănci, companii de leasing și organizații de creditare nebancară pentru procurarea de echipamente, modernizarea producției și extinderea afacerilor.

Proiectul Livada Moldovei II prevede investiții în pomicultură, viticultură, creșterea animalelor, acvacultură, procesarea produselor agricole și digitalizarea proceselor de producție.

Până la 10% din creditul atras va fi direcționat către investiții de stat în cercetarea agricolă, educație, securitate alimentară și servicii pentru sectorul agroalimentar.

Guvernul afirmă că proiectul trebuie să crească competitivitatea producătorilor locali și să stimuleze dezvoltarea afacerilor în mediul rural. Conform estimărilor, volumul total al investițiilor atrase în cadrul programului va depăși 300 milioane de euro.

Livada Moldovei II reprezintă continuarea programului anterior implementat cu sprijinul Băncii Europene de Investiții și face parte din proiectele prevăzute în cadrul Mecanismului de reforme și creștere pentru Republica Moldova.