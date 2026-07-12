Moldova și partenerii UE au discutat despre dezvoltarea coridoarelor de transport din regiunea Dunării.

Republica Moldova participă la coordonarea eforturilor europene pentru consolidarea infrastructurii de transport și a rutelor logistice din regiunea Dunării și a Mării Negre.

În cadrul întâlnirii organizate în cadrul inițiativei UE „Solidarity Lanes”, s-au discutat măsuri menite să sporească reziliența rețelei de transport, să dezvolte rute alternative prin Moldova și România, precum și să asigure continuitatea transporturilor de mărfuri în contextul amenințărilor la adresa securității care persistă, transmite logos-pres.md.

Reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale au participat la ședința Quad Meeting, dedicată coordonării politicii de transport în regiunea Dunării și a Mării Negre.

Participanții la întâlnire au analizat impactul situației de securitate asupra transporturilor internaționale și lanțurilor logistice, mecanismele de schimb rapid de informații în caz de incidente care afectează infrastructura de transport, precum și măsurile de prevenire a consecințelor ecologice ale eventualelor atacuri asupra obiectivelor portuare.

Rute alternative prin Moldova

Unul dintre subiectele cheie a fost actualizarea Planului de Acțiuni pentru Dunărea 2.0 (Danube Action Plan 2.0), inclusiv pregătirea infrastructurii de transport pentru sezonul de iarnă 2026–2027.

Participanții au acordat o atenție deosebită dezvoltării rutelor feroviare alternative prin Republica Moldova și România, considerate un element important pentru asigurarea continuității transportului de mărfuri și creșterea rezilienței logistice regionale.

De asemenea, au fost discutate probleme legate de accesul la porturile dunărene, starea infrastructurii rutiere și feroviare, precum și coordonarea lucrărilor pentru întreținerea navigației pe Dunăre.

În cadrul întâlnirii, părțile și-au confirmat intenția de a consolida cooperarea între instituțiile de profil, de a îmbunătăți mecanismele de reacție în situații de urgență și de a extinde utilizarea sistemului informațional PRIMUS pentru schimbul de date și coordonarea acțiunilor.

Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, participarea Moldovei în inițiativa Solidarity Lanes are drept scop integrarea continuă a sistemului național de transport în rețeaua europeană și creșterea rezilienței coridoarelor logistice internaționale.