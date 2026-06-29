Moldova se numără printre țările cu un nivel scăzut al inegalității veniturilor.

Moldova se numără printre primele 15 țări din lume în care decalajul dintre bogați și săraci (așa-numitul indice Gini) este cel mai mic.

Și având în vedere că peste o treime din locuitorii țării noastre trăiesc sub pragul sărăciei, rezultă că și cei care în Moldova sunt considerați „bogați” se încadrează, după standardele mondiale, în cel mai bun caz, în clasa de mijloc sau în clasa de mijloc superioară, relatează logos-pres.md.

Ce este indicele Gini

Indicele Gini (indicele inegalității sau indicele echității) este un indicator statistic care măsoară nivelul inegalității economice, adică distribuția inegală a veniturilor sau bogăției între cetățenii unei țări sau regiuni. A fost dezvoltat la începutul secolului XX de economistul italian Corrado Gini. Cu cât coeficientul este mai mare, cu atât prăpastia dintre straturile sărace și cele bogate ale populației este mai mare – 0% înseamnă egalitatea veniturilor populației, iar 100% înseamnă că întregul venit este concentrat în mâinile puținor.

Indicele Gini în țările lumii – 2025

Potrivit datelor Băncii Mondiale la 24 iunie 2026, în primele cinci locuri se află Slovacia (23,8), Belarus (24,4%), Kiribati (24,7%), Slovenia (24,7%) și India (25,5%). Urmează Ucraina (25,6%), Olanda (25,7%), Cehia (25,7%), Emiratele Arabe Unite (26,4%), Siria (26,4%), Norvegia (26,5%), Azerbaidjan (26,6%) și imediat trei țări cu indicele 26,8% – Islanda, Belgia și Moldova.

În comparație, în SUA indicele este de 41,8%, în Germania 33,7%, în Rusia 33%, în România 29,8%.

Cel mai mare decalaj al veniturilor între bogați și săraci a fost înregistrat în Africa de Sud (51,4%), Columbia (54,4%), Eswatini (54,6%), Botswana (54,9%) și Namibia (59,1%).