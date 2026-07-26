Moldova se află în top zece țări cu cele mai mici tarife la serviciile de taxi.

Costul mediu pentru un kilometru de călătorie cu taxiul la tariful standard în Moldova este de 0,34 dolari SUA.

Conform unui studiu comun realizat de Numbeo și Deutsche Bank Research: Mapping the World’s Prices, dacă în Elveția pentru un kilometru trebuie plătiți aproape 5 dolari, în Filipine o călătorie similară costă doar 23 de cenți, scrie logos-pres.md.

În ce țări taxiul este cel mai scump

Prețurile cele mai mari la taxi sunt în Elveția și Luxemburg, țări cunoscute pentru prețurile ridicate la bunuri și servicii. Un rol important îl joacă și faptul că în aceste țări vin la muncă locuitori din Franța și Germania, ceea ce creează o cerere mare pentru taxiuri.

Un kilometru în Elveția costă în medie 4,70 dolari, iar în Luxemburg – 4,06 dolari. Pe locul trei, surprinzător, se află Albania – o țară relativ săracă. Un kilometru de călătorie cu taxiul aici costă în medie 3,67 dolari – mult mai mult decât în țările vecine.

Printre motive se numără boom-ul turistic din țară, taxele ridicate pe combustibil și, cel mai important, lipsa agregatorilor internaționali precum Bolt, Yandex sau Uber. Urmează insulele Bahrain și Mauritius, unde un kilometru cu taxiul costă 3,45, respectiv 3,19 dolari. Peste trei dolari costă în medie un kilometru de călătorie în Japonia și Olanda.

În topul celor zece țări cu cele mai mari tarife la taxi se află Germania (2,86 dolari), Belgia (2,75 dolari) și Mexic (2,72 dolari). Costul ridicat al călătoriilor în Mexic este legat de dominația sindicatelor de taximetriști pe piață, comparate cu sindicatele monopoliste.

În ce țări taxiul este cel mai ieftin

Cel mai ieftin taxi este în insulele Filipine: 0,23 dolari pe kilometru de călătorie. Prețurile medii sunt puțin mai mari în India (0,26 dolari), Egipt și Iran (câte 0,30 dolari).

Aceste țări au costuri reduse ale forței de muncă și întreținerii mașinilor, precum și o concurență ridicată în domeniu. Totuși, taxiul este cel mai ieftin dacă nu se ia în calcul puterea redusă de cumpărare: pentru locuitorii acestor țări costul călătoriei poate fi ridicat.

Alte țări cu prețuri mici la taxi intră în aceleași condiții. În topul celor zece țări cu cele mai mici prețuri la taxi se află și Sri Lanka și Uzbekistan (câte 0,33 dolari), Tunisia și Moldova (câte 0,34 dolari), China (0,35 dolari) și Indonezia (0,39 dolari).

Vecinii noștri

Ucraina se situează pe locul 14 de la coadă, cu un cost al călătoriei de 0,45 dolari pe kilometru conform tarifului standard. Același preț este și în Rusia.

În schimb, în România taxiul este mult mai scump – 0,80 dolari, ceea ce o plasează alături de țări precum Turcia, Letonia și Singapore.