Moldova se află în top trei cei mai mari cumpărători de produse ucrainene.

Volumul comerțului în zona de activitate a Vămii din Kiev pentru perioada ianuarie-iunie 2026 a fost de 18,2 miliarde de dolari, cu 4,3 miliarde de dolari mai mult decât în primul semestru al anului 2025.

Statistica detaliată pe primele șase luni a fost publicată de Vama din Kiev. Principalii consumatori ai exporturilor ucrainene în această perioadă au fost Polonia, Moldova și Germania, în top trei fiind două țări vecine și cea mai mare economie a Uniunii Europene, scrie logos-pres.md.

Produsele cele mai solicitate, fabricate în Ucraina, pe piețele externe au fost: medicamente — 74,4 milioane de dolari; ulei — 37,9 milioane de dolari; pompe de aer sau vid — 37,1 milioane de dolari.