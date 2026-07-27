Moldova scoate la privatizare cinci obiective.

Moldova a lansat un nou ciclu de privatizare, scoțând la vânzare o serie de active de stat din sectoarele industrial, construcții, editorial și chimic.

Potrivit declarației Agenției de Investiții a Moldovei, procedurile sunt organizate de Agenția Proprietății Publice și au drept scop atragerea investițiilor private și modernizarea întreprinderilor țintă, informează logos-press.md.

Fabrica de sticlă – cel mai valoros activ scos la vânzare

Cel mai important activ inclus în program este întreprinderea de stat „Fabrica de sticlă din Chișinău”, care va fi privatizată printr-un concurs de investiții ca un obiect unic de patrimoniu cultural. Prețul de pornire este de 773 milioane de lei, iar viitorul proprietar va trebui să investească cel puțin 20,5 milioane de euro în următorii trei ani.

Concursul se va desfășura în două etape, iar câștigătorul va fi desemnat pe baza ofertei financiare și a angajamentelor de investiții asumate. Termenul limită pentru depunerea cererilor este 30 septembrie 2026.

Licitații pentru vânzarea hotelului, tipografiilor și întreprinderii chimice

Pe lângă Fabrica de sticlă, autoritățile moldovenești au scos la licitație Hotelul „Zaria” din centrul Chișinăului, cu un preț de pornire de 106 milioane de lei, Întreprinderea editorial-poligrafică „Știința”, evaluată la 6,3 milioane de lei, și Editura didactică de stat „Lumina”, cu un preț de pornire de 530.000 de lei.

Întreprinderea chimică experimentală „Izomer” va fi de asemenea vândută printr-o licitație separată, cu un preț de pornire de 9,5 milioane de lei.

Cererile pentru toate aceste active se primesc până la 19 august 2026, iar licitațiile vor avea loc pe 20 august la Chișinău.

La participare sunt invitați atât persoanele fizice, cât și cele juridice din Republica Moldova, precum și investitorii străini care îndeplinesc cerințele.

Autoritățile susțin că programul de privatizare urmărește o utilizare mai eficientă a proprietății de stat, atragerea capitalului privat și creșterea competitivității economiei.

Agenția de Investiții a declarat că va promova aceste oportunități atât la nivel național, cât și internațional și va oferi sprijin potențialilor investitori, furnizând informații despre climatul investițional din Moldova.

Trebuie adăugat că în ultimii trei ani în Moldova nu a fost privatizată nicio întreprindere de stat.