Moldova rămâne printre cele mai sărace țări din Europa după PIB-ul nominal pe cap de locuitor

Potrivit datelor din baza de date World Economic Outlook a Fondului Monetar Internațional, indicatorul pentru Moldova este prognozat la circa 10,3 mii de dolari per persoană.

În clasamentul întocmit pe baza prognozelor FMI, indicatori mai mici sunt așteptați doar în Ucraina și Kosovo. Imediat după Moldova se vor situa Bosnia și Herțegovina, Belarus, Macedonia de Nord și Albania, relatează rupor.md.

Decalajul față de statele Uniunii Europene rămâne semnificativ. Potrivit datelor prezentate, în 2027 PIB-ul pe cap de locuitor în România ar putea constitui circa 27,5 mii de dolari, în Polonia — aproximativ 32,8 mii de dolari, iar în Germania — peste 67 de mii de dolari.

Este vorba despre PIB-ul nominal, calculat pentru un locuitor la prețurile curente în dolari SUA. Acest indicator nu reflectă direct nivelul salariilor populației și nu ia în considerare diferențele privind costul vieții dintre țări. La calcularea parității puterii de cumpărare, rezultatele clasamentului pot fi diferite.

Totodată, FMI notează că economia Moldovei se redresează după o serie de șocuri externe, însă continuă să se confrunte cu probleme structurale, inclusiv cu un nivel ridicat al emigrației, competitivitate scăzută și capacități instituționale limitate.

Fondul se așteaptă ca investițiile și reformele legate de procesul de integrare europeană să poată accelera treptat creșterea economică a Moldovei.

Pentru anul 2027, FMI prognozează o creștere a PIB-ului real al Moldovei de circa 3,5% după o dinamică mai modestă în 2026.