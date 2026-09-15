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agora.md logoagora
15 Septembrie 2026, 09:14
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Moldova nu poartă negocieri cu Ucraina privind amplasarea depozitelor alimentare

Ucraina examinează posibilitatea de a depozita o parte din rezervele alimentare în afara țării, dar în apropierea frontierei, pe fondul atacurilor rusești asupra centrelor logistice și depozitelor rețelelor comerciale.

Moldova nu poartă negocieri cu Ucraina privind amplasarea depozitelor de produse alimentare.
Moldova nu poartă negocieri cu Ucraina privind amplasarea depozitelor de produse alimentare.

Acest lucru a fost declarat de ministrul Politicii Agrare și Alimentației al Ucrainei, Taras Vîsoțkîi, într-un interviu pentru RBC-Ucraina. 

Potrivit oficialului ucrainean, atacurile rusești afectează și distrug în mod regulat centrele logistice și depozitele rețelelor comerciale cu amănuntul din Ucraina. În aceste condiții, autoritățile de la Kiev caută soluții care ar permite reducerea riscului unor asemenea pierderi în viitor, relatează agora.md.

Una dintre opțiunile analizate este relocarea capacităților de depozitare sau utilizarea spațiilor aflate în proprietatea statului ori a autorităților locale. Ministerul Politicii Agrare a colectat deja informații despre spațiile disponibile și le-a transmis reprezentanților rețelelor comerciale pentru evaluare.

În paralel, Kievul examinează posibilitatea depozitării produselor alimentare în afara Ucrainei — în state situate în apropierea frontierei. Printre țările analizate se numără și Republica Moldova. 

Totodată, autoritățile de la Kiev examinează dacă pentru implementarea unei asemenea soluții vor fi necesare modificări legislative.

„În prezent analizăm dacă sunt necesare modificări ale legislației Ucrainei, Uniunii Europene sau Republicii Moldova. Chestiunea relocării capacităților de depozitare se află deocamdată în etapa de examinare”, a declarat Taras Vîsoțkîi.

Ambasadelor Ucrainei li s-a încredințat, de asemenea, sarcina de a identifica spațiile disponibile și de a facilita stabilirea contactelor cu proprietarii depozitelor din țările respective.

Întrebat dacă autoritățile de la Chișinău poartă negocieri cu partea ucraineană privind eventuala amplasare a unor asemenea capacități de depozitare în Republica Moldova, reprezentantul Guvernului, Dumitru Ciorici, a declarat că „deocamdată, nu există discuții pe acest subiect”.

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