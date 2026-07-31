Moldova negociază un împrumut de peste 100 de milioane de euro pentru reabilitarea infrastructurii de irigare.

Republica Moldova poartă negocieri cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) privind acordarea unui credit în valoare de 102,9 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii de irigații.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a inițiat negocierile și susține că resursele sunt necesare pentru reabilitarea și modernizarea unor sisteme centralizate de irigare prioritare: „Puhăcenii de Sus” din raioanele Criuleni și Anenii Noi și „Masivul Căușeni” din raionul Ștefan Vodă, scrie mold-street.com.

Bugetul total al proiectului este estimat la aproape 130 de milioane de euro și include, pe lângă împrumutul BERD, alte împrumuturi și granturi oferite de Uniunea Europeană.

Potrivit Ministerului Agriculturii, implementarea proiectului va permite irigarea a cel puțin 6 900 de hectare de terenuri agricole și va contribui la majorarea producției agricole cu minimum 50% față de media ultimilor zece ani.

Totodată, se estimează că proiectul va genera cel puțin 270 de locuri de muncă, va crește veniturile fermierilor și ale altor agenți economici care vor beneficia de acces la apă pentru irigare și va contribui la sporirea încasărilor la bugetele publice.

Proiectul va asigura un acces mai sigur la apă pentru irigare, va contribui la reducerea efectelor schimbărilor climatice și va încuraja culturile cu valoare adăugată ridicată. De asemenea, investițiile vor stimula dezvoltarea activităților de procesare și export, vor îmbunătăți nivelul de trai în zonele vizate și vor crea condiții mai favorabile pentru noi investiții.

Ministerul Agriculturii planifică să extindă proiectul și să identifice surse de finanțare pentru reabilitarea altor câteva sisteme centralizate de irigare, care vor fi selectate în baza unui studiu de fezabilitate.

Comisia parlamentară pentru politică externă a avizat inițierea negocierilor pentru semnarea acordului de împrumut, iar după încheierea negocierilor, acordul de împrumut va fi prezentat Parlamentului spre ratificare.

Acesta va fi primul proiect implementat în comun, de BERD și Guvernul Republicii Moldova, în sectorul agricol. Instituția este unul dintre cei mai mari crediori ai Republicii Moldova.

Țara noastră are circa 1,5 milioane de hectare de terenuri agricole, însă majoritatea depind exclusiv de precipitații, secetele devenind tot mai frecvente. O soluție este dezvoltarea sistemelor de Irigare, deoarece infrastructura veche din perioada sovietică a fost în mare parte distrusă sau este nefuncțională. Se estimează că pentru irigarea întregului fond agricol al țării ar fi nevoie de fonduri de câteva miliarde de euro.