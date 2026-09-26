Moldova mizează pe un tranzit mai ieftin al gazelor prin Coridorul Transbalcanic.

De la 1 octombrie 2026, Coridorul transbalcanic de gaze va trece la un nou regim comercial, ceea ce ar putea reduce costul transportului gazelor în Moldova și Ucraina.

Ruta este considerată o alternativă importantă la livrările tradiționale din est, transmite bani.md.

Operatorii sistemelor de transport al gazelor din Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina lucrează la îmbunătățirea condițiilor comerciale și la oferirea de capacități mai competitive, informează Comunitatea Energetică.

Coridorul Transbalcanic permite transportul gazelor din Grecia spre nord. Prin acesta pot fi livrate atât volume de gaz natural lichefiat (GNL), care ajung prin terminalele regionale, cât și gaz azer, care intră pe piața europeană prin Coridorul Sudic de Gaze.

Pentru Republica Moldova, această rută devine tot mai importantă pe fundalul reducerii dependenței de livrările rusești.

Una dintre schimbările-cheie ar trebui să fie îmbunătățirea condițiilor de transport al gazelor. Reducerea tarifelor și coordonarea dintre operatorii sistemelor de transport al gazelor pot face ruta mai atractivă pentru traderii care livrează gaze în Republica Moldova și Ucraina.

Totodată, noul regim nu înseamnă o reducere automată a prețului gazelor pentru consumatori. Costul final va depinde de prețul gazului de la furnizor, de tarifele pe fiecare segment al rutei, de volumul capacităților rezervate și de momentul achiziției.

Operatorul român Transgaz a publicat deja tarifele pentru noul an gazier — din 1 octombrie 2026 până la 30 septembrie 2027. Compania a deschis, de asemenea, rezervarea capacităților pentru octombrie, inclusiv la punctul de interconectare Ungheni.

Prin Ungheni, gazul din România poate ajunge în Republica Moldova, ceea ce face ca acest segment să fie o parte importantă a rutei alternative de aprovizionare.

Infrastructura transbalcanică a fost utilizată preponderent pentru transportul gazului rusesc din nord spre Balcani. Acum, aceasta poate funcționa în direcția inversă — din sud spre nord.

Acest lucru permite utilizarea rutei pentru livrările de gaze din Grecia și din alte surse sudice către Republica Moldova și Ucraina.

Pentru Republica Moldova, dezvoltarea acestei direcții înseamnă extinderea oportunităților de achiziționare a gazelor de pe piețe alternative, însă beneficiul real pentru consumatori va depinde de costul total al gazului și al transportării acestuia.