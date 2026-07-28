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rupor.md logorupor
28 Iulie 2026, 07:54
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Moldova intenționează să contracteze un împrumut de 344 de milioane de euro de la BERD pentru drumuri

Moldova intenționează să atragă un credit de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de aproximativ 344 milioane de euro pentru repararea și extinderea a două drumuri strategice.

Moldova intenționează să contracteze un împrumut de 344 de milioane de euro de la BERD pentru drumuri.
Moldova intenționează să contracteze un împrumut de 344 de milioane de euro de la BERD pentru drumuri.

Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat începerea negocierilor și semnarea acordului, scrie rupor.md.

Fondurile sunt destinate realizării celui de-al șaselea proiect de reabilitare a drumurilor. Lucrările vor acoperi traseele R7 în direcția R14 — Drochia — Costești — granița cu România și M3 Chișinău — Comrat — Giurgiulești — granița cu România.

Ambele drumuri fac parte din rețeaua principală europeană de transport TEN-T. Autoritățile speră că modernizarea acestora va îmbunătăți legătura cu România și conectivitatea regională în domeniul transporturilor.

Pe lângă creditul BERD, proiectul prevede un grant de până la 11,4 milioane de euro din partea Platformei de Investiții pentru Vecinătate a UE și aproximativ 7,7 milioane de euro prin programul Connecting Europe Facility. Contribuția Guvernului, finanțată din Planul european de redresare pentru Moldova, va ajunge până la 34,2 milioane de euro.

Astfel, costul total al finanțării poate depăși 397 milioane de euro, din care cea mai mare parte va fi credit.

După semnarea acordului, acesta trebuie ratificat de Parlament. Proiectul are o durată de opt ani.

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