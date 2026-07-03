Moldova, în coada clasamentului salariilor. Un elvețian câștigă cât 13 moldoveni.

Elveția continuă să fie țara cu cele mai mari salarii medii nete din lume, în timp ce Republica Moldova se află în urma statelor dezvoltate.

Venitul mediu lunar după plata taxelor în țara noastră este de doar 615 dolari, potrivit unui clasament publicat de CEOWORLD Magazine, informează bani.md.

Raportul compară salariile medii nete lunare (după plata impozitelor și contribuțiilor) din aproape 200 de state și teritorii.

Potrivit clasamentului, Elveția ocupă primul loc, cu un salariu mediu net de 8.218 dolari pe lună, fiind urmată de Luxemburg (6.740 dolari), Statele Unite (6.562 dolari), Islanda (6.548 dolari) și Norvegia (5.772 dolari).

Topul zece este completat de Danemarca (5.749 dolari), Canada (5.188 dolari), Irlanda (4.729 dolari), Țările de Jos (4.688 dolari) și Singapore (4.457 dolari).

În clasament, Republica Moldova ocupă locul 93, cu un salariu mediu net estimat la 615 dolari pe lună, la egalitate cu Thailanda, dar sub state precum Georgia (641 dolari), Armenia (648 dolari), Chile (712 dolari), Belarus (728 dolari) și India (735 dolari).

Dintre țările din regiune, România se situează pe locul 54, cu un salariu mediu net de 1.413 dolari, de peste două ori mai mare decât în Republica Moldova. Polonia ocupă locul 51, cu 1.523 de dolari, iar Bulgaria este pe locul 64, cu 1.054 de dolari. Rusia se află pe locul 32, cu 2.266 de dolari pe lună.

Autorii raportului subliniază că cele mai bine plătite locuri de muncă sunt în sectoarele financiar, al asigurărilor, energiei, mineritului, tehnologiei informației, comerțului și educației.

La polul opus se află domenii precum suportul administrativ, ospitalitatea și construcțiile.

Raportul atrage atenția că simpla comparație a salariilor nu este suficientă, deoarece puterea de cumpărare este influențată de inflație și costul vieții. În ultimii ani, inflația ridicată, perturbările lanțurilor de aprovizionare și tensiunile geopolitice au afectat veniturile reale ale populației în numeroase state.