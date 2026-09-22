Moldova implementează un proiect de 6 milioane de euro pentru reformarea întreprinderilor de stat.

Pe parcursul a 36 de luni, în Moldova va fi implementat un proiect în valoare de 6 milioane de euro, destinat consolidării reformei întreprinderilor de stat și alinierii acestora la standardele Pieței Unice a UE.

Sprijin în acest proces vor acorda Franța, Cehia și Slovacia, scrie logos-pres.md.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a comunicat că o sarcină importantă a proiectului va fi trecerea de la elaborarea cadrului de politici și normativ-juridic la implementarea eficientă a reformelor, inclusiv prin sprijin de expertiză și tehnic pentru restructurarea și optimizarea întreprinderilor de stat.

Sprijinul oferit de partenerii europeni în cadrul acestui proiect va contribui la consolidarea capacității instituționale și la promovarea reformelor în domeniile guvernanței, eficienței și gestionării responsabile a proprietății de stat.

În perioada următoare, ministerul și echipa de proiect vor stabili prioritățile și necesitățile concrete pentru componenta privind reforma întreprinderilor de stat, inclusiv în cadrul discuțiilor cu șeful echipei de proiect.

Proiectul este implementat de un consorțiu condus de Expertise France, în parteneriat cu Agenția Slovacă pentru Dezvoltare Internațională și Agenția Cehă pentru Dezvoltare.