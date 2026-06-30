Moldova, contra tendinței europene: 23 din 27 țări UE au TVA redus la alimentele de bază.

Majoritate statelor din Uniunea Europeană au cote reduse de TVA la alimentele de bază. Unele chiar 0%.

Propunând ca în R. Moldova taxa pe valoare adăugată să crească de la 8% la 20% pentru produsele alimentare esențiale, Guvernul este contra curentului european, arată o analiză a Europei Libere.

Doar patru țări din cele 27 din UE nu au, în prezent, o Taxă pe Valoare Adăugată (TVA) redusă la alimentele de bază - Estonia (24%), Lituania (21%), Danemarca (25%) și Bulgaria (20%).

În timp ce unele state, precum Irlanda sau Malta, au astfel de cote reduse de zeci de ani, altele au ales să micșoreze TVA la alimente de bază în contextul pandemiei de COVID-19 și a războiului din Ucraina – crize care au dus la creșterea inflației la nivel global.

În unele state, TVA redus nu se aplică la toate alimentele, ci doar la cele esențiale – precum pâinea, carnea, laptele ș.a.

Contrar acestui curent, Republica Moldova ar putea majora TVA la alimentele de bază, în contextul unei reforme fiscale care ar trebui să intre în vigoare din 2027.

Pachetul fiscal este criticat atât de opoziție, cât și de unele asociații reprezentative din economie.

Agricultorii au fost cei mai vocali de până acum. Ei au ieșit în stradă cu tractoare, inclusiv în vămi sau pe drumurile naționale; ei sunt nemulțumiți nu doar de creșterea TVA, ci și de alte măsuri despre care spun că ar putea afecta sectorul agricol.

În weekend, la îndemnul opoziției, în Chișinău a avut loc și un protest al celor care se tem că majorarea TVA ar putea eroda nivelul de trai.

Europa Liberă a acoperit subiectul pe larg, calculând inclusiv cu cât s-ar putea scumpi unele produse, raportat la prețul de azi. Mai exact – cu aproximativ 11%, fără a lua în calcul inflația.

În 2022, în contextul unei inflații în creștere cauzată de pandemie și războiul din Ucraina, Uniunea Europeană a căutat o soluție pentru a ține cât de cât sub control prețurile la alimentele de bază – adică cele de care are nevoie fiecare familie pentru a supraviețui.

Așa a apărut Directiva (UE) 2022/542, al cărei scop era de a le „acorda statelor membre posibilitatea de a reduce, pentru bunurile de primă necesitate, impactul cotelor de TVA, astfel încât să aducă un beneficiu consumatorilor finali și, mai precis, de a reduce prețurile”.

Unele țări, precum Spania, Macedonia de Nord sau Polonia, au invocat directive europeană pentru a reduce temporar cota TVA pentru alimentele esențiale la 0%.

În prezent, cota de TVA din Spania pentru pâine, fructe, lapte, carne etc. este de 4%, procent stabilit pe termen nelimitat de la 1 ianuarie 2025.

Același procent îl găsim și în Italia, în timp ce în Polonia, Slovacia și Ungaria cota este de 5%. În Suedia și Belgia e de 6%, în timp ce în Germania de 7%.

În România, cota TVA la alimente a fost crescută de Guvernul Bolojan în 2025. Măsura a fost parte a unui plan fiscal despre care executivul a explicat că este nevoit să îl aplice pentru ca țara să nu intre în incapacitate de plată.

La alimente, a crescut de la 5% la 11%.

Cum justifică Guvernul moldovean propunerea de creștere?

În nota de fundamentare a noii reforme fiscale, Ministerul Finanțelor nu oferă prea multe explicații cu privire la utilitatea creșterii TVA la alimente de la 8% la 20%.

În document se menționează că actuala cotă redusă „creează distorsiuni concurențiale și inechități fiscale între producători și procesatori.”

„Totodată, diferențele de cote TVA între materii prime, produse semifabricate și produse finite creează dificultăți în lanțurile valorice, afectează cash-flow-ul întreprinderilor și descurajează investițiile în procesare și modernizare.”

Ministerul mai vorbește despre faptul că, în prezent, e dificil, inclusiv pentru autoritățile fiscale, să urmărească fiecare cod tarifar în parte și că uniformizarea TVA ar elimina „barierele administrative”.

Spre deosebire de propunerea de a crește TVA la medicamente, la care guvernul a spus că va renunța, cea privind taxa pe valoare adăugată la alimente e încă pe masă.

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a precizat într-un interviu pentru Ziarul de Gardă că principalul obiectiv al acestei reforme este ca R. Moldova să introducă „o regulă simplă și clară pentru toată lumea”.

„Nu ar trebui să fie rolul statului să promită prețuri. Statul trebuie să asigure puterea de cumpărare. Și asta este ceea ce se întâmplă, de fapt, în statele dezvoltate. Nu controlul prețurilor, nu ținerea lor la nivel cât mai mic, dar asigurarea accesului trebuie să fie obiectivul”, a spus Gavriliță.