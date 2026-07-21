Moldova caută o soluție pentru produsele nocive: Accize și interdicții.

În proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 se propune introducerea unor noi accize pentru produsele asociate „obiceiurilor dăunătoare sau activităților poluante”.

În listă au fost incluse băuturile răcoritoare dulci carbogazoase, lichidele pentru țigaretele electronice și produsele pirotehnice, informează infotag.md.

Ministerul Finanțelor își explică alegerea simplu: obiectivul este creșterea încasărilor la buget, unificarea regimului fiscal și limitarea consumului produselor care pot afecta sănătatea sau mediul înconjurător.

În acest sens, Moldova se îndreaptă într-adevăr spre direcția aleasă de multe țări din UE. Acciza pe „băuturile carbogazoase” este aplicată în Belgia, Finlanda, Franța, Ungaria, Irlanda, Letonia, Monaco, Norvegia, Portugalia și Regatul Unit. România a introdus, de asemenea, acciză pe băuturile cu conținut ridicat de zahăr, stabilind cote diferite în funcție de cantitatea acestuia.

De asemenea, Ministerul Finanțelor propune stabilirea unei accize pentru lichidele pentru țigaretele electronice, indiferent de conținutul de nicotină. Pentru cartușe, rezervoare și lichide pentru reumplerea țigaretelor electronice, cota pentru anul 2027 este prevăzută la 3.914,6 lei pe litru.

În acest context, situația cu pernuțele cu nicotină – produse fără tutun, care conțin nicotină și sunt destinate consumului prin mucoasa cavității bucale – pare ciudată. În proiectul politicii fiscale pentru 2027 această categorie nu este menționată deloc, nici printre produsele accizabile, nici în nota explicativă.

La prima vedere apare o contradicție: băuturile dulci sunt taxate din cauza potențialului lor nociv pentru sănătate, lichidele fără nicotină intră sub regimul accizelor, iar produsul cu nicotină rămâne în afara sistemului fiscal.

Totuși, motivul este altul. În loc să reglementeze pernuțele cu nicotină după exemplul țărilor UE, adică pe lângă acciză să introducă standarde privind ambalajul, nivelul de nicotină, aditivii de aromă, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a decis să interzică complet produsul.

Dacă interdicția pernuțelor cu nicotină este definitivă, absența accizei pare logică. Dar dacă piața va rămâne în formă ilegală sau autoritățile vor revizui interdicția, se va constata că sistemul fiscal nu este pregătit să reglementeze această categorie. Codul Fiscal nu prevede un obiect distinct de impozitare, cotă și mecanism de evidență.

Această abordare este fundamental diferită de practica Uniunii Europene. Acolo, directiva în vigoare privind accizele pe tutun a fost creată înainte de răspândirea masivă a pernuțelor cu nicotină și nu le reglementează încă. Totuși, în iulie 2025 Comisia Europeană a propus revizuirea regulilor și includerea în acestea a țigaretelor electronice, tutunului încălzit și pernuțelor cu nicotină.