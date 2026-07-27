Moldova are nevoie de două miliarde de euro pentru canalizarea europeană.

Republica Moldova va avea nevoie de aproximativ 2,04 miliarde de euro pentru modernizarea sistemelor de canalizare și epurare a apelor uzate în conformitate cu cerințele Uniunii Europene.

Din cauza cheltuielilor pe scară largă, implementarea reformei va fi etapizată, iar o parte din costuri ar putea influența tarifele în viitor.

În prezent, doar în 9,9% din localitățile Republicii Moldova există sisteme centralizate de canalizare, iar în mediul rural acest indicator este de doar 2,9%. În plus, aproximativ 63% din apele uzate generate în țară nu sunt colectate și tratate în stații de epurare licențiate, iar nicio stație de epurare nu corespunde pe deplin standardelor europene, informează logos-press.md.

Tarife inechitabile

O problemă serioasă rămâne și diferența semnificativă a tarifelor între regiuni. Astfel, în Chișinău, o gospodărie care consumă 10 metri cubi de apă pe lună plătește aproximativ 186 de lei, în timp ce la Cahul serviciul similar costă în jur de 381 de lei, iar la Glodeni peste 880 de lei. Astfel, locuitorii orașelor mici pot plăti pentru același serviciu de bază aproape de cinci ori mai mult decât locuitorii Capitalei.

Guvernul propune modificarea cadrului normativ pentru a alinia sistemul de colectare și epurare a apelor uzate la cerințele Uniunii Europene, precum și pentru a crește nivelul de protecție a mediului și a sănătății publice.

Canalizare în toată țara

Proiectul prevede extinderea sistemelor de canalizare în toate localitățile cu o populație de peste 1.000 de locuitori, ceea ce include dezvoltarea rețelelor în aproximativ 749 de localități. De asemenea, este prevăzută construcția și modernizarea stațiilor de epurare, implementarea tehnologiilor moderne de tratare a apelor uzate, investiții în sisteme de monitorizare și consolidarea capacității instituționale, utilizarea surselor regenerabile de energie în sectorul alimentării cu apă și canalizare.

Potrivit autorităților, implementarea acestor măsuri va reduce poluarea apelor de suprafață, va îmbunătăți accesul populației la servicii de canalizare și salubritate și va contribui la protecția sănătății publice, în special în mediul rural.

Costul proiectului — 2,04 miliarde de euro

Pentru a îndeplini cerințele Directivei europene privind epurarea apelor uzate urbane, Republica Moldova va avea nevoie de aproximativ 2,04 miliarde de euro investiții. Conform proiectului actului normativ, volumul investițiilor necesare depășește semnificativ capacitățile financiare pe termen scurt ale statului. Prin urmare, pe lângă fondurile din bugetul de stat, se planifică atragerea finanțării din bugetele locale, fondurile Uniunii Europene, precum și prin credite și granturi ale organizațiilor financiare internaționale și partenerilor de dezvoltare.

Totodată, autoritățile subliniază că proiectul nu prevede stabilirea unor noi tarife pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Totuși, nu se exclude ca o parte din cheltuielile pentru îndeplinirea noilor cerințe să fie reflectate în tarife. Din acest motiv, implementarea reformelor se va realiza etapizat, iar planificarea investițiilor va ține cont de necesitatea menținerii accesibilității serviciilor și protecției gospodăriilor social vulnerabile.