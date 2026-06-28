Moldova a reluat transportul containerelor pe calea ferată prin portul Giurgiulești.

Întreprinderea de Stat „Calea Ferată a Moldovei” (CFM) a reluat transportul containerelor pe calea ferată prin portul Giurgiulești.

Compania a finalizat cu succes operațiunea de transbordare a containerelor între căi ferate cu ecartament diferit, transmite logos-pres.md.

Despre aceasta a anunțat CFM. La 17 iunie, din portul românesc Constanța către Portul Liber Internațional Giurgiulești au fost livrate pe cale ferată îngustă opt containere, câte 44 tone fiecare.

La Giurgiulești, containerele au fost transbordate pe platforme cu ecartament larg și a fost format un tren pentru transportul ulterior către Chișinău. CFM menționează că reluarea transportului feroviar de containere deschide noi oportunități pentru afaceri, în special permite transportul unor loturi mari de marfă într-o singură cursă, reducerea costurilor logistice, creșterea predictibilității livrărilor, scurtarea termenelor de transport și îmbunătățirea siguranței mărfurilor.

De asemenea, transferul unei părți din fluxurile de marfă de pe drumurile auto pe calea ferată va contribui la reducerea încărcării infrastructurii rutiere, scăderea emisiilor și diminuarea impactului negativ al transportului asupra mediului înconjurător.

CFM a îndemnat proprietarii de marfă, operatorii logistici, importatorii și exportatorii să utilizeze mai activ posibilitățile transportului containerizat pe calea ferată ca un instrument eficient și durabil de logistică.