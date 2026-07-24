Moldova a depășit România la cheltuielile pentru energie: 695 de dolari pe an per persoană.

Republica Moldova a depășit România în clasamentul mondial al cheltuielilor anuale ale gospodăriilor pentru energie, realizat de Visual Capitalist pe baza datelor Agenției Internaționale pentru Energie (IEA).

Conform clasamentului pentru anul 2025, un locuitor al Republicii Moldova cheltuiește în medie 695 de dolari pe an pentru energia casnică, inclusiv electricitate, gaz, încălzire și alte tipuri de combustibili pentru uz casnic. Astfel, Moldova ocupă o poziție superioară față de țări precum România (464 dolari), Bulgaria (444 dolari), Ungaria (378 dolari) și Malta (318 dolari), scrie bani.md.

În clasamentul mondial conduce Suedia — locuitorii săi cheltuiesc în medie 1.926 de dolari pe an pentru energia gospodăriilor. Urmează Finlanda (1.786 dolari) și Austria (1.709 dolari). La polul opus se află Bolivia, unde cheltuielile sunt de doar 25 de dolari pe persoană pe an, urmată de Algeria (29 dolari) și Egipt (35 dolari).

Clasamentul arată că cele mai mari cheltuieli sunt în principal caracteristice Europei, unde iernile reci, locuințele mai mari și prețurile ridicate la electricitate și gaz duc la facturi mai mari. În afara Europei, doar câteva economii dezvoltate, precum SUA, Canada, Japonia și Noua Zeelandă, se apropie de nivelurile europene ale cheltuielilor.

SUA ocupă locul 16, cu cheltuieli de 1.042 de dolari pe persoană pe an, iar Canada se află pe poziția 22, cu 748 de dolari, în ciuda unui climat mai rece.

În același timp, în economiile în curs de dezvoltare, cheltuielile sunt mult mai mici. În China acest indicator este de 173 de dolari pe persoană pe an, în India — doar 52 de dolari, iar în Pakistan — 54 de dolari.