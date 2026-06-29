Moldova a cheltuit 2,42 miliarde de lei pentru plata dobânzilor la datoria publică în cinci luni.

Cheltuielile R. Moldova pentru plata dobânzilor la datoria publică în primele cinci luni ale anului 2026 au fost de 2,42 miliarde de lei, cu 40,1% (circa 700 milioane de lei) mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Astfel de date sunt conținute în raportul Ministerului Finanțelor privind executarea bugetului de stat, transmite bani.md.

Creșterea costurilor cu dobânzile este cea mai accentuată dintre principalele categorii de cheltuieli ale bugetului de stat. Pentru comparație, cheltuielile de personal au avansat cu doar 1,7%, iar cele pentru bunuri și servicii cu 11,4%.

În același timp, veniturile totale ale bugetului de stat au crescut cu numai 2,8%, până la 30,3 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile au urcat cu 4,4%, la aproape 38 de miliarde de lei. Ca urmare, bugetul de stat a înregistrat un deficit de 7,6 miliarde de lei la sfârșitul lunii mai.

La nivelul întregului buget public național, veniturile au însumat 51,7 miliarde de lei, în creștere cu 6,2% față de aceeași perioadă din 2025, însă cheltuielile au avansat într-un ritm mai rapid, cu 7%, până la 58,1 miliarde de lei. Deficitul consolidat a ajuns astfel la 6,46 miliarde de lei.

Raportul mai arată că încasările administrate de Serviciul Fiscal de Stat au crescut cu 15,6%, până la 14,8 miliarde de lei, iar cele administrate de Serviciul Vamal cu 6,5%, până la 16,9 miliarde de lei. În paralel, statul a restituit contribuabililor TVA și accize în valoare de 2,42 miliarde de lei, cu 34,3% mai mult decât în perioada similară a anului trecut.

La 31 mai 2026, soldul mijloacelor bănești din conturile bugetului public național era de 15,7 miliarde de lei.



