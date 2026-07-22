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bani.md logobani
22 Iulie 2026, 17:09
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Mișcarea civică „Construim încredere” cere reducerea tarifelor la gaze

Mișcarea Civică ”Construim Încredere” a emis o declarație publică, prin care solicită guvernului reducerea tarifelor la gaze naturale.

Mișcarea civică „Construim încredere” cere reducerea tarifelor la gaze.
Mișcarea civică „Construim încredere” cere reducerea tarifelor la gaze.

Mai exact, reprezentanții Mișcării propun anularea cotei TVA de 8% la gazele naturale pentru consumatorii casnici, transmite bani.md.

”În timp ce cetățenii Republicii Moldova sunt puși în fața unei scumpiri iminente a gazelor naturale până la valoarea sufocantă de 20,93 lei/m³, alte state ne demonstrează că un guvern responsabil acționează ferm pentru a-și proteja populația în momente de criză. Noul premier britanic, Andy Burnham, instalat chiar în această săptămână, a anunțat ca primă măsură guvernamentală anularea integrală a TVA-ului la energia electrică pentru consumatorii casnici începând cu 1 octombrie.

Anterior autoritățile spaniole au decis reducerea temporară a TVA-ului pentru gaze naturale, electricitate și combustibili de la 21% la 10%.
În Italia a fost aprobat un pachet masiv de facilități fiscale de 608 milioane de euro pentru a reduce prețurile la pompă și facturile la energie prin reducerea temporară a taxelor și accizelor”, se menționează în declarație.

Recent, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a recepționat solicitarea” Energocom” prin care furnizorul  cere majorarea tarifului  la gazele naturale de la 14,42 lei la 20,93 lei pentru un metru cub, cu TVA inclus, ceea ce reprezintă o creștere de 6,51 lei.

Sursă
bani.md logobani
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