Mișcarea civică „Construim încredere” cere reducerea tarifelor la gaze.

Mișcarea Civică ”Construim Încredere” a emis o declarație publică, prin care solicită guvernului reducerea tarifelor la gaze naturale.

Mai exact, reprezentanții Mișcării propun anularea cotei TVA de 8% la gazele naturale pentru consumatorii casnici, transmite bani.md.

”În timp ce cetățenii Republicii Moldova sunt puși în fața unei scumpiri iminente a gazelor naturale până la valoarea sufocantă de 20,93 lei/m³, alte state ne demonstrează că un guvern responsabil acționează ferm pentru a-și proteja populația în momente de criză. Noul premier britanic, Andy Burnham, instalat chiar în această săptămână, a anunțat ca primă măsură guvernamentală anularea integrală a TVA-ului la energia electrică pentru consumatorii casnici începând cu 1 octombrie.

Anterior autoritățile spaniole au decis reducerea temporară a TVA-ului pentru gaze naturale, electricitate și combustibili de la 21% la 10%.

În Italia a fost aprobat un pachet masiv de facilități fiscale de 608 milioane de euro pentru a reduce prețurile la pompă și facturile la energie prin reducerea temporară a taxelor și accizelor”, se menționează în declarație.

Recent, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a recepționat solicitarea” Energocom” prin care furnizorul cere majorarea tarifului la gazele naturale de la 14,42 lei la 20,93 lei pentru un metru cub, cu TVA inclus, ceea ce reprezintă o creștere de 6,51 lei.