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realitatea.md logorealitatea
17 Septembrie 2026, 08:18
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Ministrul Energiei: Iarna nu se așteaptă un deficit de gaze, dar prețurile vor fi sub presiune

Ministerul Energiei, condus de Dorin Junghietu, nu prognozează un deficit de gaze pe piață în această iarnă.

Ministrul Energiei: Iarna nu se așteaptă un deficit de gaze, dar prețurile vor fi sub presiune.
Ministrul Energiei: Iarna nu se așteaptă un deficit de gaze, dar prețurile vor fi sub presiune.

„Totuși, presiunea asupra prețurilor se va menține”, a avertizat ministrul, relatează realitatea.md.

Potrivit lui Dorin Junghietu, situația de pe piață va depinde în mare măsură și de vreme. O toamnă și o iarnă mai calde pot însemna un consum mai mic de gaze și, respectiv, o presiune mai redusă asupra prețurilor.

Ministrul a menționat că temperaturile ridicate înregistrate în ultima perioadă în Marea Mediterană, Marea Nordului și Marea Neagră pot fi un semnal că iarna care urmează va fi mai blândă.

Totuși, în cazul unor temperaturi scăzute și al unei ierni mai dificile, cererea de gaze poate crește, ceea ce va menține presiunea asupra prețurilor.

„În scenariul unei ierni mai dificile, mai reci, presiunea asupra prețurilor se va menține”, a adăugat Dorin Junghietu.

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