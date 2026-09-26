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realitatea.md logorealitatea
26 Septembrie 2026, 11:45
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Ministrul Agriculturii a admis o creștere a prețurilor la pâine, ulei, făină și zahăr

Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Eugeniu Osmochescu, admite că prețurile la produsele de primă necesitate ar putea crește pe fondul crizei energetice și al majorării tarifelor.

Ministrul Agriculturii a admis o creștere a prețurilor la pâine, ulei, făină și zahăr.
Ministrul Agriculturii a admis o creștere a prețurilor la pâine, ulei, făină și zahăr.

Răspunzând la întrebarea dacă cetățenii s-ar putea confrunta cu scumpirea pâinii, uleiului, făinii sau zahărului, ministrul a declarat că majorarea prețurilor poate fi determinată de mai mulți factori, relatează realitatea.md.

„Din punct de vedere economic, majorarea prețului este o reacție în lanț, care include mai multe componente. Este vorba nu doar despre componenta energetică, ci și despre cea logistică, începând cu costul de producție”, a explicat Osmochescu.

Ministrul a recunoscut că, în asemenea condiții, este posibilă o nouă creștere a prețurilor.

„Da, desigur, ne putem aștepta la noi scumpiri”, a declarat el.

Întrebat dacă posibilele majorări de prețuri ar putea amplifica nemulțumirea cetățenilor și criticile la adresa Guvernului, ministrul a spus că și membrii Guvernului sunt preocupați de problemele cu care se confruntă populația.

„Și noi suntem cetățeni, cei care se află la putere — la fel. De asemenea, ne ocupăm zilnic de aceste probleme, însă trebuie să facem față. Trebuie să facem față”, a concluzionat ministrul.

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