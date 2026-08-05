Ministerul Sănătății a depistat încălcări și datorii de 75 de milioane de lei la Institutul de Neurologie.

Ministerul Sănătății a finalizat evaluarea activității Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „D. H. Diomid German” și a găsit o serie de probleme administrative, financiare și organizaționale în activitatea instituției.

Potrivit raportului, la începutul anului 2026 datoria instituției a fost de aproximativ 74,9 milioane de lei. Peste 50 de milioane de lei din această sumă revin obligațiilor pentru medicamente și materiale medicale consumabile, transmite realitatea.md

Verificarea a vizat activitatea instituției în perioada 2025–2026, însă pentru a stabili cauzele problemelor acumulate, specialiștii au analizat și documente și proiecte demarate începând cu anul 2020. Administrarea resurselor umane a fost evaluată pentru perioada 2022–2026.

În raport sunt menționate încălcări în domeniul managementului personalului, al întocmirii documentelor de personal, al numirii în funcții de conducere și al utilizării îndelungate a executării interimatului. Totodată, au fost identificate deficiențe în sistemul de control intern, în planificarea achizițiilor, în administrarea bunurilor și în implementarea proiectelor de infrastructură.

Ministerul Sănătății menționează că, în 2025, instituția a obținut venituri de aproximativ 291,7 milioane de lei, iar cheltuielile au fost de 295,7 milioane de lei, ceea ce a dus la un deficit de aproximativ 4 milioane de lei.

În același timp, ministerul a subliniat că problemele identificate nu sunt rezultatul acțiunilor exclusiv ale actualei conduceri sau ale unei singure persoane, ci sunt legate de vulnerabilități care s-au format de-a lungul unei perioade îndelungate.

„Institutul de Neurologie și Neurochirurgie rămâne o instituție strategic importantă a sistemului de sănătate, cu specialiști valoroși și cu o activitate medicală, chirurgicală, științifică și academică semnificativă”, a menționat Ministerul Sănătății, precizând totodată că verificarea nu pune la îndoială profesionalismul medicilor, al lucrătorilor medicali și al altor angajați.

Ministerul a asigurat, de asemenea, că asistența medicală în instituție continuă, iar siguranța pacienților și continuitatea tratamentului nu au fost afectate.

În același timp, Centrul Național Anticorupție a solicitat explicații suplimentare cu privire la anumite aspecte identificate în timpul evaluării. Ministerul Sănătății a precizat că va furniza documentele necesare, însă însăși solicitarea nu înseamnă stabilirea faptului unei infracțiuni sau a vinovăției unor persoane concrete.

Conducerea instituției urmează să elaboreze un plan de înlăturare a problemelor identificate. Acesta va include măsuri pentru reducerea datoriilor, organizarea concursurilor pentru funcțiile de conducere, consolidarea controlului intern, reevaluarea proiectelor de infrastructură și inventarierea bunurilor.

Implementarea acestor acțiuni va fi monitorizată de Ministerul Sănătății.