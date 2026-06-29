Ministerul Finanțelor lansează o nouă rundă de vânzare a obligațiunilor de stat pentru cetățeni.

Ministerul Finanțelor a anunțat lansarea unei noi runde de subscriere la titluri de stat, care va avea loc în perioada 29 iunie - 13 iulie 2026.

Cumpărarea valorilor mobiliare se va realiza exclusiv online, prin platforma oficială eVMS.md, oferind cetățenilor posibilitatea de a-și plasa economiile în siguranță, transmite noi.md.

Potrivit Ministerului Finanțelor, populației i se oferă titluri de stat cu patru termene diferite de scadență și rate atractive ale dobânzii. Astfel, pentru titlurile de stat cu scadența de 1 an, rata anuală a dobânzii este de 7,45%, iar pentru cele cu scadența de 2 ani — 7,55%.

Investitorii care preferă un termen mai lung pot alege titluri de stat cu scadența de 3 ani și o rată anuală a dobânzii de 7,65%, sau de 4 ani, care oferă cea mai mare rată a dobânzii în această rundă — 7,85%. Prețul de pornire este accesibil: valoarea nominală a unui titlu de stat este de doar 100 de lei.

Potrivit autorităților, profitul din dobânzile corespunzătoare va fi virat o dată la șase luni direct în contul bancar al fiecărui investitor, fără comisioane ascunse.

Toate detaliile tehnice referitoare la condițiile de subscriere, prospectul emisiunii și pașii exacți pentru realizarea investițiilor pot fi consultate direct pe platformă sau pe site-ul oficial al instituției https://www.mf.gov.md/ro.