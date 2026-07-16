Ministerul Finanțelor a lansat un portal prin care cetățenii pot urmări cum sunt cheltuiți banii publici.

Ministerul Finanțelor a lansat în regim pilot Portalul Executării Bugetului (PEB), o platformă online care oferă acces rapid la informații despre modul în care sunt utilizate fondurile publice.

Prin intermediul portalului, cetățenii pot urmări executarea bugetului instituțiilor de stat, de la Președinție, Parlament și Guvern până la ministere, agenții, consilii raionale și primării, transmite rupor.md.

Platforma oferă date actualizate în timp real, sub formă de grafice interactive și tabele clare. Utilizatorii pot selecta instituția de interes și pot vedea sumele planificate, cât s-a cheltuit deja și ce fonduri mai sunt disponibile. Informațiile pot fi accesate atât de pe calculator, cât și de pe telefonul mobil, precum și descărcate pentru analiză.

Secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, Natalia Doroftei, a declarat că portalul trebuie să ofere o imagine clară despre modul în care sunt gestionați banii proveniți din impozitele și taxele plătite de cetățeni.

„Banii publici sunt banii tăi. Portalul Executării Bugetului este o platformă interactivă care arată fiecare leu cheltuit din bugetul de stat. Cetățenii pot vedea ce a fost planificat, ce plăți au fost efectuate și ce fonduri mai sunt disponibile”, a spus Doroftei.

Portalul este lansat în faza pilot și va fi dezvoltat treptat, inclusiv ținând cont de sugestiile utilizatorilor. Ministerul Finanțelor îndeamnă cetățenii, jurnaliștii, experții și reprezentanții societății civile să testeze platforma și să trimită recomandări prin modulul de feedback disponibil.

Potrivit instituției, lansarea Portalului de executare a bugetului reprezintă un nou pas spre creșterea transparenței în gestionarea banilor publici și face parte din angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de modernizare a administrației și integrare europeană.