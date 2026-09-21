Ministerul Energiei va spori eficiența energetică a spitalelor pe fondul absorbției reduse a fondurilor.

Ministerul Energiei a anunțat planuri de sporire a eficienței energetice a spitalelor în cadrul proiectului „Eficiență energetică în Republica Moldova”.

În particular, în 15 clădiri ale spitalelor este prevăzută instalarea panourilor solare și termoizolarea clădirilor, transmite logos-pres.md.

Ministerul Energiei menționează că utilizarea energiei solare va permite spitalelor să acopere o parte din necesități din surse regenerabile și să reducă cheltuielile pentru energie, consumul de resurse energetice tradiționale și emisiile de CO₂.

Pe lângă instalarea panourilor solare, proiectul prevede termoizolarea clădirilor, înlocuirea ferestrelor și ușilor, precum și modernizarea sistemelor de încălzire, ventilație și iluminat. Potrivit ministerului, acest complex de măsuri urmează să reducă consumul de energie și să îmbunătățească condițiile din instituțiile medicale.

Bugetul total al proiectului constituie 72,4 milioane de euro. Fondurile au fost oferite de Uniunea Europeană, Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Guvernul Republicii Moldova.

Mesajul ministerului a apărut pe fundalul auditului Curții de Conturi, despre care Logos Press a scris recent, potrivit căruia, până la 30 iunie 2026, din cele 72,4 milioane de euro atrase pentru sporirea eficienței energetice a clădirilor publice au fost valorificate doar 1,3 milioane de euro, sau circa 2%.

Potrivit auditului Curții de Conturi, o parte semnificativă a fondurilor alocate componentei „Clădiri publice” a programului, la patru ani de la începutul implementării, se află în continuare la etapa de pregătire și proiectare.