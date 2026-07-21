theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
21 Iulie 2026, 07:54
12 152
Copiază linkul
Link copiat

Ministerul Educației va cheltui aproape 2 milioane de lei pentru sesiuni de parenting

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) va cheltui aproape 2 milioane de lei pentru sesiuni de parenting. Instituția a anunțat licitație pentru contractarea serviciilor.

Ministerul Educației va cheltui aproape 2 milioane de lei pentru sesiuni de parenting.
Ministerul Educației va cheltui aproape 2 milioane de lei pentru sesiuni de parenting.

Achiziția de 1,89 milioane de lei este formată din patru loturi. Este vorba despre instruiri pentru părinți și îngrijitori non-parentali a minorilor, sesiunile fiind împărțite pe grupuri de vârstă ale copiilor – 3 – 6, 8 – 12 și 12 – 18 ani. De asemenea, prestatorul de servicii urmează să elaboreze spoturi informative, scrie realitatea.md.

Potrivit caietului de sarcini, programul va dura 5 luni, fiind desfășurată câte o sesiune de 90 de minute, la fiecare 2 – 3 săptămâni. Instruirile vor cuprinde 70% practică și 30% teorie.

În total, programul urmează să cuprindă 250 de beneficiari, iar fiecare grup va fi cuprins între 15 și 20 de persoane. Instruirile pentru fiecare grup de vârstă vor costa câte 333.333 de lei. Mai scumpă va fi elaborarea tutorialelor video, care va costa aproximativ 890.000 de lei.

Organizatorii vor elabora 22 de tutoriale video informative, cu durata de aproximativ 15 minute fiecare. Patru dintre ele vor cuprinde subiecte privind incluziunea, prevenirea bullyingului, prevenirea cyberbullyingului și violenței. Scenariile vor fi aprobate în prealabil de către Ministerul Educației, iar prestatorii de servicii vor contracta experți pe care să îi filmeze și va asigura partea logistică.

Recent, Guvernul a elaborat un proiect pentru ajustarea bugetului, după ce mai multe școli au rămas fără bani. Ministerul Educației a relatat că procedura este una standard și se desfășoară anuală, la mijlocul verii, deoarece școlile mici, unde învață puțini elevi, se confruntă cu dificultăți financiare.

Ministerul Educației va cheltui aproape 2 milioane de lei pentru sesiuni de parenting

Ministerul Educației va cheltui aproape 2 milioane de lei pentru sesiuni de parenting

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici