Ministerul Educației va cheltui aproape 2 milioane de lei pentru sesiuni de parenting.

Achiziția de 1,89 milioane de lei este formată din patru loturi. Este vorba despre instruiri pentru părinți și îngrijitori non-parentali a minorilor, sesiunile fiind împărțite pe grupuri de vârstă ale copiilor – 3 – 6, 8 – 12 și 12 – 18 ani. De asemenea, prestatorul de servicii urmează să elaboreze spoturi informative, scrie realitatea.md.

Potrivit caietului de sarcini, programul va dura 5 luni, fiind desfășurată câte o sesiune de 90 de minute, la fiecare 2 – 3 săptămâni. Instruirile vor cuprinde 70% practică și 30% teorie.

În total, programul urmează să cuprindă 250 de beneficiari, iar fiecare grup va fi cuprins între 15 și 20 de persoane. Instruirile pentru fiecare grup de vârstă vor costa câte 333.333 de lei. Mai scumpă va fi elaborarea tutorialelor video, care va costa aproximativ 890.000 de lei.

Organizatorii vor elabora 22 de tutoriale video informative, cu durata de aproximativ 15 minute fiecare. Patru dintre ele vor cuprinde subiecte privind incluziunea, prevenirea bullyingului, prevenirea cyberbullyingului și violenței. Scenariile vor fi aprobate în prealabil de către Ministerul Educației, iar prestatorii de servicii vor contracta experți pe care să îi filmeze și va asigura partea logistică.

Recent, Guvernul a elaborat un proiect pentru ajustarea bugetului, după ce mai multe școli au rămas fără bani. Ministerul Educației a relatat că procedura este una standard și se desfășoară anuală, la mijlocul verii, deoarece școlile mici, unde învață puțini elevi, se confruntă cu dificultăți financiare.