Ministerul Culturii a vrut să ia de la teatre 10 milioane de lei pentru evenimentele „Moldova-35”.

Organizarea evenimentelor dedicate celor 35 de ani de independență pune presiune pe bugetul Ministerului Culturii.

Instituția a solicitat redistribuirea a 10 milioane de lei din subvențiile pentru teatre și instituții concertistice, dar Ministerul Finanțelor cere identificarea altor resurse pentru a nu afecta activitatea acestora, scrie ipn.md.

Ministerul Finanțelor a atras atenția, în procesul de avizare a Programului național „Independența care ne unește. Moldova-35”, că acțiunile dedicate aniversării trebuie realizate fără a afecta angajamentele financiare deja asumate în domeniul culturii. Instituția a menționat că evenimentele urmează să fie finanțate din bugetele aprobate ale autorităților responsabile, fără alocări suplimentare de la bugetul de stat.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de hotărâre a Guvernului, în bugetul Ministerului Culturii pentru anul 2026 au fost aprobate 29,5 milioane de lei pentru desfășurarea activităților culturale, dintre care 10 milioane de lei au fost alocate suplimentar pentru acțiunile consacrate manifestărilor dedicate celor 35 de ani de la proclamarea independenței.

Ulterior, alocațiile pentru activități culturale au fost diminuate la 29 de milioane de lei. La data de 8 iunie 2026, bugetul pentru aceste activități era executat în proporție de 84,8%, iar suma rămasă ajunsese la aproximativ 4,4 milioane de lei.

În acest context, Ministerul Culturii a solicitat autorizarea redistribuirii a 10 milioane de lei din contul subvențiilor alocate pentru susținerea activității instituțiilor teatral-concertistice, pentru acoperirea cheltuielilor legate de evenimentele culturale care nu au fost planificate inițial.

Ministerul Finanțelor nu a susținut această soluție, menționând că la elaborarea bugetului pentru anul 2026 subvențiile pentru instituțiile teatral-concertistice au fost majorate cu 56 de milioane de lei, inclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de personal generate de modificarea cadrului normativ. Instituția a avertizat că redistribuirea celor 10 milioane de lei ar putea afecta activitatea instituțiilor și a recomandat Ministerului Culturii să identifice alte resurse disponibile în cadrul bugetului propriu, prin redistribuirea economiilor de la alte măsuri sau articole de cheltuieli.

Potrivit datelor prezentate în proiect, Ministerul Culturii dispunea, la 8 iunie, de alocații disponibile în valoare de 477,9 milioane de lei pentru domeniul culturii, după executarea a circa 41,4% din bugetul total alocat sectorului. Ministerul Finanțelor a indicat că printre sursele care ar putea fi analizate pentru redistribuire se numără Fondul culturii, unde erau disponibile aproximativ 26,3 milioane de lei, dar și Programul național „Acces la cultură”, cu circa 10 milioane de lei neutilizate la acel moment.

Costul total al întregului program național „Independența care ne unește. Moldova-35” nu este indicat în proiectul hotărârii de Guvern. Documentul stabilește doar că fiecare instituție responsabilă va asigura finanțarea acțiunilor din contul și în limitele bugetelor aprobate, fără solicitarea unor mijloace financiare suplimentare la modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2026.

Programul „Independența care ne unește. Moldova-35” include 28 de acțiuni, printre care manifestări festive în Piața Marii Adunări Naționale, paradă militară, expoziții, concerte, documentare, activități educaționale, Festivalul Internațional de Operă și Balet „Maria Bieșu”, Zilele Europene ale Patrimoniului și Târgul Național al Covorului „Covorul Dorului”.