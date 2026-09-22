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bani.md logobani
22 Septembrie 2026, 19:51
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Miliardarul Makarov, șeful companiei de gaze Itera, se află la Chișinău

Premierul Vasile Tofan a confirmat că Igor Makarov, șeful companiei de gaze Itera, care deține cetățenia Republicii Moldova, se află în prezent în Moldova.

Miliardarul Makarov, șeful companiei de gaze Itera, se află la Chișinău.
Miliardarul Makarov, șeful companiei de gaze Itera, se află la Chișinău.

Potrivit șefului Guvernului, apariția lui Makarov în Moldova nu este întâmplătoare, relatează bani.md.

„Este o persoană cu o istorie interesantă, este cetățeanul nostru, are cetățenia Republicii Moldova și, într-adevăr, este persoana care a adus gaz turkmen în Europa, inclusiv în Moldova”, a declarat Tofan.

Prim-ministrul a mai comunicat că Makarov este gata să sprijine proiecte umanitare în țara noastră.

„I-am cerut să identifice proiecte umanitare pe care le-ar putea finanța aici, să achite unele facturi ale spitalelor, caselor de copii — acolo unde necesitatea este cea mai mare. Domnul Makarov a promis că va face acest lucru”, a spus Tofan.

Igor Makarov este un antreprenor și filantrop de origine turkmenă. În 2023, a intrat în clasamentul revistei Forbes, cu o avere de 2,2 miliarde de dolari.

Makarov a renunțat la cetățenia rusă în 2023, după ce a depus cererea de retragere din cetățenie în primăvara anului 2022.

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