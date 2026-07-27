Mediul de afaceri solicită Parlamentului să anuleze taxa de 0,5% pentru investiții.

Camera de Comerț Americană în Moldova (AmCham Moldova) s-a adresat președintelui Parlamentului, Igor Grosu, cu apelul de a revizui mecanismul de deducere obligatorie de 0,5% din volumul investițiilor în capitalul fix.

Asociațiile de afaceri și-au exprimat dezacordul față de noua normă a codului și în timpul consultărilor publice din cadrul comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, scrie logos-pres.md.

AmCham explică că această taxă reduce atractivitatea investițională a țării și contravine cursului de creștere economică și integrare europeană. AmCham consideră că, în evaluarea mecanismului, trebuie luate în calcul nu doar aspectele tehnice ale aplicării sale, ci și oportunitatea existenței unei taxe pe investițiile în producție.

Experiența negativă a României

Ca exemplu este invocată experiența României, unde o taxă similară pe construcțiile speciale a fost introdusă de două ori și apoi anulată din cauza impactului negativ asupra activității investiționale și economiei.

Potrivit evaluării AmCham, mecanismul actual taxează însăși acțiunea de a investi, nu rezultatul economic al proiectului. Aceasta înseamnă că cea mai mare povară fiscală o suportă companiile care investesc în dezvoltarea infrastructurii, modernizarea producției și extinderea capacităților. În opinia AmCham, acest fapt frânează investițiile și reduce competitivitatea economiei.

Un asemenea demers poate fi deosebit de sensibil pentru sectoarele intensive în capital, cum ar fi energia, infrastructura, telecomunicațiile, industria, logistica și agricultura. Organizația avertizează că taxa generează costuri administrative suplimentare, dificultăți în determinarea bazei impozabile și crește riscul litigiilor în instanță.

Decizia de a amâna investițiile

AmCham face referire la datele Consiliului Investitorilor Străini din România, conform cărora introducerea unei taxe similare a afectat companii cu un efect financiar suplimentar total de peste 92 milioane de euro. Mai mult de jumătate dintre participanții la sondaj au declarat intenția de a reduce sau amâna investițiile, iar un sfert intenționează să transfere costurile suplimentare către consumatori prin majorarea prețurilor.

AmCham subliniază că finanțarea elaborării și actualizării normelor de construcție trebuie să se realizeze prin mecanisme generale de finanțare publică, nu printr-o povară suplimentară asupra investițiilor private. Organizația atrage atenția și asupra importanței unei politici fiscale previzibile, în special pentru proiectele de infrastructură cu perioade lungi de recuperare a investiției.

În acest context, AmCham Moldova solicită Parlamentului să reexamineze oportunitatea menținerii mecanismului de contribuții, să efectueze o evaluare complexă a consecințelor economice ale acestuia, să organizeze consultări extinse cu mediul de afaceri și să ia în considerare metode alternative de finanțare a elaborării normelor de construcție fără a impune taxe suplimentare pe investițiile în producție.