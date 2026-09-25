Mediul de afaceri a asigurat peste două treimi din noile depozite în august.

Sectorul bancar din Moldova înregistrează o activitate intensă din partea clienților corporativi.

Potrivit datelor Băncii Naționale, în august 2026, volumul total al depozitelor noi atrase a atins impresionanta sumă de 27 085 milioane de lei. Totuși, volumul noilor depozite din august a scăzut comparativ cu luna iulie, când băncile au atras 30 678 milioane de lei, informează logos-press.md.

Caracteristica-cheie a structurii atragerilor a fost dominația persoanelor juridice. Mediul de afaceri a direcționat în conturile de depozit 18 553,23 milioane de lei, asigurând astfel 68,5% din toate intrările lunii. Experții asociază această dinamică cu acumularea capitalului circulant și activitatea sezonieră a întreprinderilor comerciale.

Este interesant că mediul de afaceri domină nu doar economiile, ci și împrumuturile — în aceeași lună august, companiile au contractat aproape două treimi din totalul creditelor noi acordate.

Comportamentul persoanelor fizice pare mai reținut. Deponenții cetățeni au asigurat doar o treime din volumul lunii august (31,5%), plasând în bănci 8 531,78 milioane de lei. Prin comparație, acest indicator este vizibil inferior volumului creditării, unde cererea populației pentru împrumuturi (în special de consum și ipotecare) înregistrează ritmuri înalte de creștere.

Totodată, analiștii subliniază că recenta decizie a BNM de a majora rata dobânzii la depozitele overnight până la 7% anual poate ajusta acest echilibru în favoarea creșterii randamentului depozitelor retail chiar în lunile următoare.