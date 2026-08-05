Materialele speciale pentru restaurarea patrimoniului vor avea regim de excepție.

Produsele cu un conținut ridicat de compuși organici volatili (COV) pot fi autorizate pentru utilizare în cadrul restaurării clădirilor care au valoare istorică și culturală, în baza unor excepții speciale reglementate.

O astfel de măsură este prevăzută de proiectul de modificări ale actelor normative care reglementează limitarea emisiilor de compuși organici volatili. Documentul prevede introducerea unei proceduri de notificare și verificare din partea Agenției pentru Mediu, scrie logos-pres.md.

Produsele al căror conținut de COV depășește valorile-limită stabilite vor putea fi introduse pe piață doar în cantități limitate și exclusiv pentru efectuarea lucrărilor de restaurare.

În același timp, pentru producători, importatori și distribuitori de produse care intră sub incidența cerințelor privind limitarea emisiilor de COV, se propune stabilirea obligației de a furniza autorităților competente informațiile necesare despre produsele comercializate. Aceste date vor fi utilizate pentru monitorizarea pieței și pentru pregătirea rapoartelor către structurile europene. Modificările vizează, de asemenea, activitatea terminalelor și a stațiilor de alimentare cu combustibil.

Operatorii unor astfel de obiecte vor trebui, la solicitarea organelor de control, să prezinte documente privind verificările tehnice ale echipamentelor utilizate pentru stocarea și distribuirea benzinei, precum și rezultatele măsurătorilor emisiilor de COV.

În plus, se propune recunoașterea rapoartelor privind testele eliberate de laboratoare acreditate din alte state, ceea ce va permite operatorilor economici să simplifice confirmarea conformității cu cerințele stabilite. Documentul a fost elaborat de Ministerul Mediului și, în prezent, trece prin procedura consultărilor publice.