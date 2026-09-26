Majoritatea familiilor din țară nu pot pune bani deoparte: Trăiesc de la salariu la salariu.

Mai puțin de 19% dintre familiile din Republica Moldova au reușit să economisească bani anul trecut.

Acest lucru este demonstrat de datele Biroului Național de Statistică privind nivelul de trai al populației Republicii Moldova. Creșterea prețurilor din ultima perioadă, veniturile mici, care abia ajung pentru cheltuielile cotidiene, precum și lipsa educației financiare sunt câteva dintre cauzele care explică această situație, informează tvrmoldova.md.

Economisirea devine o sarcină practic imposibil de realizat pentru tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova. După achitarea creditelor, a facturilor și a cheltuielilor necesare, la sfârșitul lunii oamenilor nu le mai rămâne practic nimic.

Datele Biroului Național de Statistică arată că mai mult de jumătate dintre gospodării trăiesc de la salariu la salariu, reușind doar să acopere cheltuielile curente — fără a acumula datorii, dar și fără posibilitatea de a pune bani deoparte. Totodată, capacitatea de a economisi diferă între oraș și sat. Circa 23% dintre gospodăriile urbane au reușit să pună bani deoparte, comparativ cu 14% în mediul rural.

În ceea ce privește nivelul de trai, circa 18% dintre gospodării au declarat că situația lor s-a înrăutățit în 2025 față de anul precedent. Doar 6% au observat o îmbunătățire, iar 77% nu au remarcat nicio schimbare.

Experții spun că inflația și creșterea costului vieții au redus puterea de cumpărare. Iar la sfârșitul lunii, pentru unii moldoveni, problema economisirii nici măcar nu se mai pune.

În plus, prăbușirea fondurilor de investiții din anii 1990 și scandalurile bancare răsunătoare din istoria recentă au lăsat o amprentă profundă asupra psihologiei colective.

"Rămânem în continuare o populație relativ săracă. Principala cauză a lipsei de economii este insuficiența veniturilor corespunzătoare costului vieții... Chiar și în condițiile în care facem anumite economii, cred că trebuie să ne sporim educația financiară din perspectiva investițiilor. Iar istoria nu atât de îndepărtată, șocurile prin care a trecut populația ne fac foarte prudenți în ceea ce privește investirea banilor noștri în economie", a declarat sociologul Vasile Cantarji.

Potrivit ultimelor date publicate, cei mai mari indicatori sunt înregistrați în țările Europei de Vest și Centrale, unde veniturile mari sau politica fiscală favorizează acumularea de capital.