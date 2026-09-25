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25 Septembrie 2026, 21:56
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Maia Sandu: Accesul la piața UE nu garantează prosperitatea fără producție

Maia Sandu, luând cuvântul la un eveniment prilejuit de cea de-a 35-a aniversare a Academiei de Studii Economice din Moldova (ASEM), a declarat că este necesară majorarea producției și creșterea competitivității acesteia în țară.

Maia Sandu: Accesul la piața UE nu garantează prosperitatea fără producție.
Maia Sandu: Accesul la piața UE nu garantează prosperitatea fără producție.

Potrivit acesteia, aceasta este o condiție-cheie pentru ca Moldova să poată valorifica pe deplin oportunitățile de acces la piața Uniunii Europene, transmite logos-pres.md.

„Accesul la o piață mare nu garantează, prin el însuși, prosperitatea. Trebuie să avem ce oferi acestei piețe: să producem mai mult, să fim mai competitivi și să creăm mai multă valoare adăugată aici, în Moldova. Și trebuie să avem oameni capabili să realizeze aceste schimbări”, a declarat șefa statului. 

Maia Sandu a subliniat că economia Moldovei este tot mai strâns legată de economia UE, iar cea mai mare parte a exporturilor moldovenești este direcționată către piața europeană. Potrivit acesteia, pentru dezvoltarea economiei este necesară consolidarea legăturilor dintre universități, companii, antreprenori și instituțiile de stat. 

Președinta a vorbit, de asemenea, despre transformările provocate de dezvoltarea tehnologiilor și a inteligenței artificiale, de schimbările climatice și de tensiunile geopolitice. Ea a remarcat că într-o lume în care tehnologiile pot crea în câteva secunde un text, o analiză sau un model financiar, capătă o importanță tot mai mare capacitatea de a formula corect problema, de a verifica răspunsul primit, de a înțelege contextul și de a gândi critic. 

Maia Sandu, absolventă a ASEM, a remarcat că academia a fost fondată practic concomitent cu Republica Moldova și că, inițial, trebuia să pregătească specialiști pentru tranziția la economia de piață și edificarea unui nou stat. Ea a îndemnat comunitatea academică să continue să creeze condiții pentru ca tinerii specialiști să poată găsi oportunități de muncă, cercetare științifică și antreprenoriat în țară.

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