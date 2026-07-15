Mai multe școli nu au bani de salarii: Ministerul Educației a elaborat un mecanism de urgență.

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a elaborat un mecanism de urgență pentru redistribuirea fondurilor bugetare.

Acesta va permite acoperirea rapidă a deficitului fondului de salarii în instituțiile de învățământ și va preveni întârzierile la plata salariilor profesorilor, transmite rupor.md.

Necesitatea introducerii unor măsuri de urgență a apărut după ce mai multe administrații locale au raportat lipsa alocațiilor aprobate pentru anul 2026 destinate plății salariilor și contribuțiilor sociale pentru cadrele didactice. Deficitul bugetar în sectorul educației a fost înregistrat în urma analizei cheltuielilor cu personalul pentru primele cinci luni ale acestui an.

Ministerul explică situația prin actualul mecanism de finanțare bazat pe costul standard per elev sau per grupă. Scăderea numărului de copii și elevi a redus alocațiile pentru unele instituții, în special pentru școlile și grădinițele mici, care nu mai pot acoperi integral cheltuielile de personal și, în unele cazuri, nici costurile pentru energie electrică, încălzire, apă și canalizare.

Ca soluție la problemă, proiectul hotărârii permite consiliilor raionale să transfere excedentele financiare din instituțiile de învățământ bine finanțate către cele cu probleme. Pe lângă economiile realizate la fondul de salarii, oficialii vor putea utiliza banii necheltuiți, inițial alocați pentru:

activități extrașcolare;

organizarea odihnei de vară a copiilor;

organizarea olimpiadelor și examenelor;

fonduri pentru educația incluzivă;

Reguli similare de redistribuire flexibilă a bugetelor vor fi aplicate și în cazul instituțiilor preșcolare.

Ministerul Educației și Cercetării subliniază că implementarea acestei inițiative nu va necesita transferuri suplimentare din bugetul de stat, fiind vorba exclusiv despre o gestionare mai eficientă a resurselor deja alocate în sistemul educațional. Totodată, mărimea totală a deficitului, precum și numărul exact al școlilor și grădinițelor care au nevoie de sprijin financiar nu sunt dezvăluite în proiectul deciziei.