Mai bine vara, decât iarna: Cum explică Ministerul Energiei scumpirea gazului.

Potrivit Ministerului Energiei, majorarea tarifelor la gazele naturale este determinată de situația de pe piețele internaționale, influențată în primul rând de conflictul din zona Strâmtorii Ormuz.

Într-un comunicat publicat, ministerul menționează că, deși mulți au încetat deja să urmărească zilnic evenimentele din Orientul Mijlociu, piețele energetice reacționează instantaneu la fiecare escaladare a conflictului, scrie realitatea.md.

Potrivit ministerului, prognozele făcute la sfârșitul anului trecut prevedeau o scădere semnificativă a prețurilor la gaz începând cu aprilie. Totuși, situația s-a schimbat radical după agravarea conflictului în zona Strâmtorii Ormuz, ceea ce a intensificat concurența dintre Europa și Asia pentru achiziția de GNL.

Conform datelor Goldman Sachs și Kpler, exportul de gaz natural lichefiat din țările Golfului Persic se recuperează mult mai lent decât exportul de petrol. În același timp, importurile de GNL în China au început din nou să crească, sporind concurența pentru volumele disponibile de gaz. În plus, rezervele de gaz din țările Europei de Nord-Vest rămân sub nivelul anilor precedenți, menținând presiunea asupra pieței.

Ministerul precizează că aceste riscuri au fost analizate în cadrul ședinței Centrului Național pentru Managementul Situațiilor de Criză, unde a fost evaluat impactul evenimentelor geopolitice asupra securității aprovizionării cu resurse energetice în Republica Moldova.

Autoritățile reamintesc că Moldova achiziționează gaz la prețurile pieței internaționale, iar chiar și în perioada dependenței de un singur furnizor, țara nu a fost protejată de fluctuațiile bursiere. Dimpotrivă, criza energetică din 2021–2022 a demonstrat cât de vulnerabilă a fost republica atunci când resursele energetice au fost folosite ca instrument de presiune.

În acest context, Ministerul Energiei a reiterat necesitatea schimbării metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate, astfel încât ANRE să fie obligată să le revizuiască trimestrial, nu doar o dată pe an. Potrivit ministerului, un astfel de mecanism va permite ajustarea mai rapidă, atât în creștere, cât și în scădere, a tarifelor în funcție de situația de pe piață.

Ministerul a avertizat, de asemenea, că amânarea revizuirii tarifelor nu elimină costurile reale, ci duce la acumularea abaterilor tarifare, ceea ce afectează negativ sustenabilitatea financiară a companiilor din sectorul energetic și capacitatea Energocom de a asigura livrări neîntrerupte de gaz natural.

Reamintim că, pe 15 iulie, Energocom a solicitat ANRE majorarea tarifului la gazul natural cu 6,52 lei — până la 20,93 lei pe metru cub.