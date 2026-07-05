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studio-l.online logostudio-l
5 Iulie 2026, 09:00
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Locuitorii din Căușeni se plâng de prețurile ridicate la roșii în plin sezon

Deși suntem deja în luna iulie, perioadă în care roșiile autohtone devin, de regulă, mai accesibile, prețurile din piața orașului Căușeni rămân ridicate.

Locuitorii din Căușeni se plâng de prețurile ridicate la roșii în plin sezon.
Locuitorii din Căușeni se plâng de prețurile ridicate la roșii în plin sezon.

În aceste zile, un kilogram de roșii se vinde cu prețuri cuprinse între 35 și 45 de lei, iar cumpărătorii spun că își permit să cumpere doar cantități mici, transmite studio-l.online.

Vânzătorii afirmă că, în ciuda prețurilor mari, cererea nu a scăzut. Oamenii continuă să cumpere roșii, însă în cantități mai reduse, mai ales pentru consumul zilnic.

Cumpărătorii spun că prețurile sunt prea mari pentru bugetul lor și că, spre deosebire de anii precedenți, cumpără roșii mai mult de poftă, nu pentru consum în cantități mari sau pentru conserve.

Potrivit specialiștilor, prețurile ridicate sunt influențate de mai mulți factori. Printre aceștia se numără costurile mari pentru cultivarea roșiilor în sere, cheltuielile cu energia, reducerea suprafețelor cultivate și condițiile meteorologice nefavorabile din ultimele luni. Toate acestea au dus la diminuarea producției și la menținerea unor prețuri ridicate.

În mod obișnuit, în lunile iulie și august, odată cu apariția roșiilor cultivate în câmp deschis, oferta crește, iar prețurile încep să scadă. Comercianții și consumatorii speră că, în următoarele săptămâni, piața va fi aprovizionată mai bine, iar roșiile vor deveni mai accesibile pentru toate buzunarele.

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