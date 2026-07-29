Locuitorii din blocurile vechi vor avea acces mai facil la credite pentru izolarea clădirilor.

Asociațiile de locatari vor putea obține credite pentru renovarea energetică a blocurilor de locuințe în regim simplificat, cu costuri reduse de finanțare. Guvernul a aprobat regulamentul aferent.

Conform documentului, Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) va garanta creditele locatarilor și va compensa o parte din dobânzi astfel încât rata finală să nu depășească 5% anual, scrie rupor.md.

Aceasta va sprijini realizarea termoizolației clădirilor, schimbarea sistemelor de încălzire și instalarea surselor regenerabile de energie, reducând astfel facturile la utilități.

Măsura vizează blocurile vechi construite înainte de 1990, unde principalele obstacole pentru reparații erau lipsa garanțiilor și costul ridicat al creditelor. Regulamentul nou completează Programul de stat „Fondul pentru eficiență energetică în sectorul locativ al Republicii Moldova”, care oferă granturi pentru astfel de lucrări.