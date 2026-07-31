Linia Vulcănești–Chișinău va fi inaugurată pe 27 august, de Ziua Independenței.

Linia de transport a energiei electrice de înaltă tensiune Vulcănești – Chișinău, considerată principalul proiect al independenței energetice a Moldovei, va fi dată în exploatare la 27 august, și nu la sfârșitul anului.

Într-un interviu acordat pentru presa din România, premierul Vasile Tofan a anunțat că testările infrastructurii au început deja, iar autoritățile lucrează „în paralel cu timpul”, pentru a se încadra în noul termen, informează tvrmoldova.md.

„Aceasta este linia independenței, așa cum o numim noi... Testările acestei linii au început deja, și vrem să o punem definitiv în funcțiune anume de Ziua independenței, la sfârșitul lunii august, pe 27. Foarte curând, foarte curând. Lucrăm în regim de urgență, ca să apucăm totul”, a declarat premierul Vasile Tofan.

Potrivit acestuia, autoritățile intenționează să dezvolte în continuare conexiunile energetice cu România. Printre proiectele-cheie, el a menționat linia de transport a energiei electrice Vulcănești – Chișinău, în a cărei realizare participă direct România, precum și linia Bălți – Suceava aflată în construcție.

Premierul a subliniat că aceste proiecte reprezintă nu doar investiții în securitatea energetică a Moldovei, ci și aduc beneficii României, inclusiv datorită posibilității de a exporta energie electrică în Ucraina.

„Aceste conexiuni permit, de asemenea, exportul de energie electrică în Ucraina. Iar Ucraina, după cum știți, se confruntă cu un deficit serios de energie electrică, deci acest lucru este avantajos și pentru români”, a menționat Vasile Tofan.