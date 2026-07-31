theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
tvrmoldova.md logotvrmoldova
31 Iulie 2026, 12:02
9 379
Copiază linkul
Link copiat

Linia Vulcănești–Chișinău va fi inaugurată pe 27 august, de Ziua Independenței

Linia de transport a energiei electrice de înaltă tensiune Vulcănești – Chișinău, considerată principalul proiect al independenței energetice a Moldovei, va fi dată în exploatare la 27 august, și nu la sfârșitul anului.

Linia Vulcănești–Chișinău va fi inaugurată pe 27 august, de Ziua Independenței.
Linia Vulcănești–Chișinău va fi inaugurată pe 27 august, de Ziua Independenței.

Într-un interviu acordat pentru presa din România, premierul Vasile Tofan a anunțat că testările infrastructurii au început deja, iar autoritățile lucrează „în paralel cu timpul”, pentru a se încadra în noul termen, informează tvrmoldova.md.

„Aceasta este linia independenței, așa cum o numim noi... Testările acestei linii au început deja, și vrem să o punem definitiv în funcțiune anume de Ziua independenței, la sfârșitul lunii august, pe 27. Foarte curând, foarte curând. Lucrăm în regim de urgență, ca să apucăm totul”, a declarat premierul Vasile Tofan.

Potrivit acestuia, autoritățile intenționează să dezvolte în continuare conexiunile energetice cu România. Printre proiectele-cheie, el a menționat linia de transport a energiei electrice Vulcănești – Chișinău, în a cărei realizare participă direct România, precum și linia Bălți – Suceava aflată în construcție.

Premierul a subliniat că aceste proiecte reprezintă nu doar investiții în securitatea energetică a Moldovei, ci și aduc beneficii României, inclusiv datorită posibilității de a exporta energie electrică în Ucraina.

„Aceste conexiuni permit, de asemenea, exportul de energie electrică în Ucraina. Iar Ucraina, după cum știți, se confruntă cu un deficit serios de energie electrică, deci acest lucru este avantajos și pentru români”, a menționat Vasile Tofan.

Sursă
tvrmoldova.md logotvrmoldova
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici