La Vadul lui Vodă va fi construită o centrală electrică solară.

În Republica Moldova va fi construită o centrală electrică solară cu o capacitate de 30 MW, cu un sistem de stocare a energiei de 60 MWh, în orașul Vadul lui Vodă.

Despre aceasta anunță Guvernul, menționând că proiectul are ca scop creșterea producției de energie verde și consolidarea securității energetice a țării, transmite rupor.md.

Noul obiect va fi construit pe un teren cu o suprafață de 40,7 hectare, în conformitate cu Regulamentul privind construcția și reconstrucția centralelor electrice. Potrivit legii, centralele cu o capacitate mai mare de 20 MW sunt autorizate printr-o hotărâre a Guvernului, din cauza impactului lor asupra rețelelor și a terenurilor.

Sistemul de stocare a energiei va fi pus în funcțiune în 2027. Acesta va permite furnizarea energiei la putere maximă pentru aproximativ două ore, ceea ce va ajuta la echilibrarea sistemului energetic și la integrarea unui număr mai mare de surse regenerabile.

Autoritățile consideră că proiectul corespunde Strategiei energetice a Republicii Moldova până în 2030 și va reduce nivelul emisiilor în atmosferă, va asigura utilizarea eficientă a terenurilor agricole neutilizate și va spori reziliența generală a sistemului energetic al statului.