theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
5 August 2026, 14:10
453
Copiază linkul
Link copiat

La Vadul lui Vodă va fi construită o centrală electrică solară

În Republica Moldova va fi construită o centrală electrică solară cu o capacitate de 30 MW, cu un sistem de stocare a energiei de 60 MWh, în orașul Vadul lui Vodă.

La Vadul lui Vodă va fi construită o centrală electrică solară.
La Vadul lui Vodă va fi construită o centrală electrică solară.

Despre aceasta anunță Guvernul, menționând că proiectul are ca scop creșterea producției de energie verde și consolidarea securității energetice a țării, transmite rupor.md.

Noul obiect va fi construit pe un teren cu o suprafață de 40,7 hectare, în conformitate cu Regulamentul privind construcția și reconstrucția centralelor electrice. Potrivit legii, centralele cu o capacitate mai mare de 20 MW sunt autorizate printr-o hotărâre a Guvernului, din cauza impactului lor asupra rețelelor și a terenurilor.

Sistemul de stocare a energiei va fi pus în funcțiune în 2027. Acesta va permite furnizarea energiei la putere maximă pentru aproximativ două ore, ceea ce va ajuta la echilibrarea sistemului energetic și la integrarea unui număr mai mare de surse regenerabile.

Autoritățile consideră că proiectul corespunde Strategiei energetice a Republicii Moldova până în 2030 și va reduce nivelul emisiilor în atmosferă, va asigura utilizarea eficientă a terenurilor agricole neutilizate și va spori reziliența generală a sistemului energetic al statului.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici