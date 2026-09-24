Kulminski a anunțat eliminarea taxelor vamale americane pentru majoritatea produselor moldovenești.

Pentru majoritatea mărfurilor din Republica Moldova nu se mai aplică taxa vamală americană suplimentară, care, acum un an, era încă de 25%.

Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, leagă schimbarea condițiilor de deciziile Chișinăului de a deschide piața moldovenească pentru companiile americane și de negocierile îndelungate cu administrația SUA, transmite tv8.md.

După cum a declarat diplomatul pe 22 septembrie, într-un interviu pentru emisiunea "Privire liberă" de la GagauzMedia, în ultimul an condițiile de acces ale mărfurilor moldovenești pe piața Statelor Unite s-au schimbat fundamental. Dacă anterior, la exportul în SUA, la taxele vamale obișnuite se adăuga un tarif de 25%, acum pentru majoritatea pozițiilor de mărfuri exportate de Moldova nu există o taxă suplimentară.

„Am eliminat barierele comerciale pentru companiile americane pe piața Republicii Moldova. Anul trecut, la exportul Moldovei în SUA, mărfurile moldovenești erau supuse unui tarif suplimentar de 25%. Era o cifră destul de serioasă. Astăzi situația este fundamental diferită. Pentru Moldova nu mai există acest tarif de 25%. Iar pentru majoritatea pozițiilor de mărfuri pe care le exportăm în SUA, avem taxă zero.

Pentru anumite categorii se mai păstrează taxe sectoriale, care existau înainte de introducerea tarifului de 25%. Dar, în esență, într-un an am parcurs drumul de la un tarif de 25% la exportul în SUA la un tarif zero pentru majoritatea pozițiilor de mărfuri", a declarat Kulminski.

Pentru anumite categorii de mărfuri continuă să fie aplicate taxele sectoriale obișnuite și măsurile speciale, care existau independent de taxele suplimentare introduse de Trump împotriva majorității țărilor lumii.

Kulminski a adăugat că mulți producători moldoveni au obținut avantaje competitive reale pe piața americană. Or, pentru multe alte state, inclusiv pentru țările din regiunea noastră, continuă să fie aplicate tarife suplimentare de 15%.

„Nu mai plătim 25% la exportul de mărfuri în SUA, în timp ce în multe țări vecine taxele s-au păstrat la nivelul de 15%. Astăzi, pentru majoritatea pozițiilor de mărfuri, noi nu avem acest tarif. Și acesta este un rezultat foarte serios. Guvernul, ministerele Dezvoltării Economice și Afacerilor Externe, Parlamentul, Oficiul Președintelui și echipa de la Washington au lucrat la acest lucru. A existat un dialog permanent cu partea americană, numeroase întâlniri, inclusiv discuții cu ușile închise.

Peste 100 de țări au primit tarife suplimentare, care constituie între 10% și 15%. Moldova nu se numără printre aceste țări. Noi nu avem tarife suplimentare. Iar acesta este un rezultat destul de serios", a declarat Kulminski.