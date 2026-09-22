Junghietu: Prețul actual de achiziție a gazelor este semnificativ mai mare decât cel inclus în tarif.

Tariful la gazele naturale pentru octombrie poate fi stabilit doar după 30 septembrie, când va fi cunoscut prețul de achiziție al gazelor pentru luna următoare.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a comunicat că, în prezent, prețul de achiziție este semnificativ mai mare decât cel inclus în tariful actual, relatează logos-press.md.

„Vom ști cu exactitate cât va costa gazul în octombrie abia pe 30 septembrie. Însă, pe lângă abaterile negative acumulate de Energocom în perioada verii, care au fost incluse în tarif, abaterile negative cumulate ale Energocom depășesc deja 180 de milioane de lei”, a declarat Dorin Junghietu.

Potrivit ministrului, după încheierea perioadei de achiziții, Energocom se va adresa Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care va analiza datele și va calcula o posibilă ajustare a tarifului.

Totodată, ministrul a declarat că, în prezent, Republica Moldova nu se confruntă cu un deficit de gaze pentru viitorul sezon rece. Energocom a achiziționat deja peste 370 de milioane de metri cubi din aproximativ 390 de milioane de metri cubi necesari pentru piața reglementată, inclusiv volumele prevăzute de obligația de stocare.

„Energocom și-a făcut treaba, a achiziționat o parte semnificativă din gazul necesar pentru sezonul de iarnă și anul gazier. Acum lucrează la îndeplinirea obligației de stocare, care trebuie finalizată până la 1 noiembrie. Totuși, presiunea de pe piețele internaționale și europene creează anumite riscuri”, a declarat Dorin Junghietu după ședința Guvernului.

Potrivit ministrului, dinamica prețurilor pe piața europeană este influențată inclusiv de faptul că gazul natural lichefiat din Orientul Mijlociu nu ajunge pe piața europeană în volumele așteptate, iar termenele de mentenanță a infrastructurii de gaze din Norvegia au fost prelungite.

„Un mare zăcământ petrolier din Norvegia, care aprovizionează piața europeană cu gaze, se află în mentenanță tehnică. Chiar ieri au anunțat, iar de dimineață am citit raportul, că respectiva companie norvegiană a prelungit termenul lucrărilor de reparație la un compresor de importanță critică până pe 25 septembrie, iar toate acestea continuă să exercite presiune asupra prețurilor la gaze”, a explicat ministrul.