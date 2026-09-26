Junghietu: Banii miliardarului Makarov trebuie să treacă prin Consiliul de aprobare a investițiilor.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că autoritățile au discutat cu omul de afaceri Igor Makarov despre posibile investiții în sectorul energetic al Republicii Moldova

Totodată, decizia finală privind orice investiție strategică trebuie să fie luată de Consiliul de examinare a investițiilor de importanță strategică, transmite tvrmoldova.md.

„Au existat anumite discuții, în cadrul cărora el și-a prezentat portofoliul anterior, a povestit cum gazul din Turkmenistan a ajuns pe piața europeană. La un moment dat, avea un portofoliu care acoperea peste 20 de țări”, a declarat Dorin Junghietu.

Potrivit ministrului, Makarov și-a exprimat interesul de a investi în Republica Moldova.

„Desigur, orice investiție în sectoare strategice pentru țară trebuie să treacă prin Consiliul de examinare a investițiilor de importanță strategică. Toate persoanele interesate trebuie să parcurgă procedura corespunzătoare”, a subliniat Junghietu.

Declarația a fost făcută după ce omul de afaceri Igor Makarov a anunțat că ar putea investi până la un miliard de dolari în sectorul energetic al țării noastre. El a vorbit despre construirea unor depozite de gaze și despre posibilitatea livrării gazelor în Moldova prin proiectele sale, începând chiar de anul viitor.

Igor Makarov a mai avut legături cu Moldova. Încă din anii 1990, el se ocupa cu comerțul cu gaze în spațiul post-sovietic și avea afaceri la Chișinău.

În 2002, Makarov a obținut cetățenia Republicii Moldova. După începutul invaziei ruse în Ucraina, el a renunțat la cetățenia rusă în 2023, însă a fost inclus pe listele de sancțiuni ale mai multor state. În prezent, Makarov este cetățean al Republicii Moldova și rămâne sub sancțiunile Canadei.

Ce scrie presa canadiană despre Makarov

Potrivit publicației canadiene National Post, miliardarul a renunțat la cetățenia rusă în vara anului 2023, însă nu a reușit să obțină anularea sancțiunilor impuse împotriva sa de Canada.

Igor Makarov a contestat sancțiunile la Curtea Federală de Apel, după ce Canada l-a inclus pe lista persoanelor asociate războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Potrivit publicației, în 2022, Canada a înghețat activele lui Makarov în valoare de 145 de milioane de dolari.

„Domnul Makarov a devenit miliardar datorită activității sale antreprenoriale din Rusia, o parte a căreia a fost susținută de stat sau a fost legată de stat și de oficiali guvernamentali ruși, unele dintre aceste legături fiind strânse”, a scris judecătorul David Stratas într-o recentă decizie a unui complet de trei judecători din Toronto.

Makarov, fondatorul ARETI International Group și fost acționar important al companiei canadiene Spartan Delta Corp., i-a cerut fostei ministre de Externe a Canadei, Mélanie Joly, să îl excludă de pe lista de sancțiuni. Cererea i-a fost respinsă.

Ulterior, omul de afaceri a contestat decizia în instanța federală, însă a pierdut procesul și a depus apel.

Rol important în sectorul rus al gazelor

În martie 2023, Forbes îi estima averea la 2,2 miliarde de dolari.

Potrivit Forbes, el a fondat Itera — prima companie independentă de comerț cu gaze naturale din Rusia.

În 2012, Itera a creat o întreprindere mixtă cu Rosneft, companie petrolieră controlată de statul rus. Un an mai târziu, Rosneft a achiziționat participația rămasă în Itera pentru 2,9 miliarde de dolari.

În 2019, Makarov a fost numit consilier al președintelui Turkmenistanului pe probleme de energetică.