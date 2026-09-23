Ivanov susține că situația din agricultura Moldovei este critică: Va veni nota de plată.

Cheltuielile logistice ale agricultorilor moldoveni au crescut cu peste 45%, iar costul transportării grâului până la Portul Giurgiulești ajunge la 75–80 de bani pe kilogram.

Președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industrie Alimentară, Serghei Ivanov, a declarat că mulți fermieri se află la limita posibilităților, transmite bani.md.

Potrivit deputatului, situația din agricultură este complicată de scumpirea combustibilului, lipsa transportului și cozile mari de la punctele vamale și din Portul Internațional Liber Giurgiulești.

„Logistica s-a scumpit cu peste 45%. Ca să înțelegeți cât de gravă este situația: dintr-un kilogram de grâu livrat în Portul Giurgiulești, aproximativ 75–80 de bani revin doar cheltuielilor de transport”, a declarat Ivanov.

Potrivit deputatului, creșterea cheltuielilor se reflectă în mod deosebit asupra producătorilor agricoli, care continuă să păstreze cerealele în depozite și nu le pot comercializa la un preț care să acopere costurile.

Ivanov susține că o parte din cereale este deja vândută sub prețul de cost. Totodată, mulți fermieri nu au reușit să-și formeze rezerve de motorină din cauza lipsei resurselor financiare.

„Mulți fermieri sunt la limită — atât din cauza faptului că motorina este foarte scumpă, cât și pentru că nu au reușit să vândă cerealele, care deja se comercializează sub prețul de cost”, a spus deputatul.

Separat, președintele Comisiei s-a referit la declarațiile autorităților privind existența unor rezerve de combustibil pentru circa zece zile.

„Se vorbește foarte mult despre faptul că avem rezerve pentru zece zile. Întrebarea este: din banii cui au fost create aceste rezerve și cine va plăti pentru ele?”, a declarat Ivanov.

În opinia sa, simpla existență a rezervelor nu înseamnă că problemele de pe piața combustibilului au fost soluționate.

Ivanov a mai declarat că instituirea stării de urgență, de una singură, nu va permite soluționarea problemelor din sectorul agrar.

„Este o situație critică și, din păcate, aceasta nu va fi rezolvată doar prin instituirea stării de urgență”, a menționat deputatul.

El a comparat acțiunile Guvernului cu „coborârea jaluzelelor” într-o casă, declarând că măsurile adoptate vor duce ulterior la cheltuieli suplimentare.

„Ultima jaluzelă va fi ridicată, casa va străluci și vom avea impresia că totul este bine, însă, de fapt, va veni și factura pentru această curățenie. Vom plăti”, a conchis Ivanov.