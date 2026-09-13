Istratii voia să mențină facilitățile pentru automobilele electrice, însă Guvernul a decis altfel.

Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Dorian Istratii, a declarat că ar fi preferat menținerea facilităților fiscale pentru automobilele electrice.

Însă el consideră introducerea accizei o opțiune mai puțin împovărătoare decât TVA-ul.

Potrivit deputatului, el rămâne un susținător al promovării automobilelor electrice și ar fi pledat pentru menținerea cotei zero. Totuși, Istratii a menționat că înțelege argumentele Guvernului privind necesitatea ca toate categoriile să contribuie la completarea bugetului de stat, precum și apropierea sistemului fiscal de practica Uniunii Europene, transmite bani.md.

„Sunt susținător al acestei direcții și consider că trebuia menținută cota zero pentru a continua promovarea automobilelor electrice. Dar am înțeles argumentele colegilor din Guvern, potrivit cărora toți trebuie să contribuie la buget, precum și faptul că va trebui să aplicăm TVA, deoarece în UE se aplică TVA, inclusiv în România”, a declarat Dorian Istratii.

Vicepreședintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe susține că aplicarea TVA i-ar fi costat pe cumpărătorii de automobile electrice semnificativ mai mult decât acciza propusă.

Potrivit calculelor prezentate de acesta, pentru un automobil electric cu o masă de până la două tone, acciza va constitui circa 30 de mii de lei, în timp ce aplicarea TVA ar putea costa aproximativ 60 de mii de lei.

„Aplicarea TVA, după cum am discutat cu colegii, ar fi fost mai costisitoare pentru automobilele electrice. De exemplu, pentru o mașină cu o masă mai mică de două tone, acciza constituie 30 de mii de lei, iar TVA ar fi costat 60 de mii de lei — semnificativ mai mult”, a explicat Istratii.

În aceste condiții, deputatul consideră introducerea accizei o soluție mai echilibrată, deoarece povara fiscală nu va fi atât de mare și va menține interesul cetățenilor pentru cumpărarea automobilelor electrice.

„Acciza este o măsură mai reușită, nu este atât de semnificativă și păstrează dorința cetățenilor de a procura automobile electrice”, a subliniat vicepreședintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe.