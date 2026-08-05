Ioniță, despre presiunile de la FlyOne: În loc să dezvoltăm o piață în creștere, încercăm s-o stricăm.

Presiunile asupra companiei aeriene FlyOne dezavantajează Republica Moldova în competiția internațională pentru transportul aerian și amenință direct un sector aflat în plină dezvoltare.

Opinia aparține expertului economic Veaceslav Ioniță, care i-a sugerat premierului Vasile Tofan să analizeze personal situația, pentru a nu păți ca în cazul talibanilor care au aterizat la Chișinău. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Contrasens, informează ziua.md.

În opinia economistului, Republica Moldova ar trebui să-și protejeze propria piață aviatică, nu să favorizeze un operator în detrimentul altuia.

„Toată încercarea de a-l proteja pe unul în defavoarea altuia nu-ți dă nimic. Noi suntem o mână de oameni și avem de luptat, în sensul bun al cuvântului, cu concurența internațională. E o luptă pe viață și pe moarte între toate statele. Fiecare țară își protejează propria piață”, a spus expertul.

Ioniță a atras atenția că piața aviatică din Republica Moldova traversează o perioadă de creștere fără precedent, iar autoritățile ar trebui să valorifice acest avantaj.

„Noi avem o piață de șapte milioane de pasageri, dus-întors. Anul acesta ajungem la șapte milioane. Avem cea mai mare creștere a numărului de pasageri, iar asta este o știre pozitivă. Aeroportul Chișinău, într-adevăr, nu mai face față. Trebuie lărgit și trebuie făcute investiții. Când vezi asemenea știri pozitive, când ai o găină care îți face ouă de aur, nu te apuci s-o strici. Eu sper foarte mult că premierul Tofan va avea o altă abordare. Când ai o creștere frumoasă, când îți crește transportul, când ai un domeniu unde lucrurile merg bine, nu te gândești cum să-l dezvolți. Nu! La noi parcă nu-i posibil să meargă ceva bine. Trăsniți! Și asta este cel mai grav”, a explicat Veaceslav Ioniță.

În opinia sa, explicațiile invocate pentru măsurile luate împotriva FlyOne nu stau în picioare.

„Care este argumentarea? Vă spun sincer: este de adormit copiii. Ai o piață de șapte milioane de pasageri și tu spui, de fapt: „Nu, o dăm la străini”. Asta este tot ce faci. Dacă acesta este scopul, atunci e clar. Bravo, ați reușit. Ai o piață care crește exponențial și spui: „Nu. În Moldova nu trebuie să meargă ceva bine”. Din păcate, asta este”, a adăugat expertul.

În acest context, economistul și-a exprimat speranța că noul premier va analiza personal situația și nu va fi pus în fața faptului împlinit, cum s-a întâmplat în cazul delegației guvernului taliban care a aterizat la Chișinău.

„Eu sper foarte mult că va fi atent. Sper că despre compania Fly One nu va afla exact cum a aflat despre talibani. Eu presupun că habar nu are de tot ce se întâmplă, nu în sensul rău al cuvântului. Pur și simplu nu i s-a spus. Ăștia lucrează pe sub masă. Sper foarte mult că inclusiv ceea ce am discutat noi astăzi îi va fi util, în sensul că măcar îi va determina să verifice informațiile și să vadă cât de bine sunt pregătite aceste decizii și câte capcane sunt pregătite. Pentru că, până la urmă, dumnealui este cel care răspunde”, a mai spus Veaceslav Ioniță.



