theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
bani.md logobani
15 Iulie 2026, 09:16
763
Copiază linkul
Link copiat

Investițiile străine în Republica Moldova au scăzut aproape la jumătate

Intrările de investiții străine directe (ISD) în Republica Moldova au înregistrat un recul în primul trimestru al anului 2026 și s-au redus cu 47,1% față de perioada similară a anului trecut, până la 64,1 milioane de euro.

Investițiile străine în Republica Moldova au scăzut aproape la jumătate.
Investițiile străine în Republica Moldova au scăzut aproape la jumătate.

Despre aceasta se menționează în raportul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Ministerul explică această evoluție prin incertitudinile economice și geopolitice generate de războiul din țara vecină. Totodată, investitorii au retras capital în valoare de 7,2 milioane de euro, iar profiturile reinvestite un indicator al încrederii investitorilor deja prezenți pe piață s-au diminuat cu 35,8%, scrie bani.md.

Scăderea investițiilor străine vine pe fundalul unei încetiniri generale a investițiilor în economie. Potrivit aceluiași raport, investițiile în active imobilizate s-au redus cu 2,4%, iar sectorul construcțiilor a fost printre cele mai afectate. 

Investițiile în clădiri rezidențiale au scăzut cu 13,5%, cele în clădiri nerezidențiale cu 12,5%, iar investițiile în construcții speciale cu 12%.

De asemenea, investițiile finanțate din fondul rutier s-au diminuat cu aproape 49%, iar cele realizate din sursele proprii ale companiilor au scăzut cu 3,9%, semnalând o temperare a activității investiționale.

În pofida acestor evoluții, economia a rămas pe creștere în primul trimestru datorită exporturilor, care au avansat cu 10,8% și au reprezentat principalul motor al PIB.

Sursă
bani.md logobani
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici