Investițiile străine în Republica Moldova au scăzut aproape la jumătate.

Intrările de investiții străine directe (ISD) în Republica Moldova au înregistrat un recul în primul trimestru al anului 2026 și s-au redus cu 47,1% față de perioada similară a anului trecut, până la 64,1 milioane de euro.

Despre aceasta se menționează în raportul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Ministerul explică această evoluție prin incertitudinile economice și geopolitice generate de războiul din țara vecină. Totodată, investitorii au retras capital în valoare de 7,2 milioane de euro, iar profiturile reinvestite un indicator al încrederii investitorilor deja prezenți pe piață s-au diminuat cu 35,8%, scrie bani.md.

Scăderea investițiilor străine vine pe fundalul unei încetiniri generale a investițiilor în economie. Potrivit aceluiași raport, investițiile în active imobilizate s-au redus cu 2,4%, iar sectorul construcțiilor a fost printre cele mai afectate.

Investițiile în clădiri rezidențiale au scăzut cu 13,5%, cele în clădiri nerezidențiale cu 12,5%, iar investițiile în construcții speciale cu 12%.

De asemenea, investițiile finanțate din fondul rutier s-au diminuat cu aproape 49%, iar cele realizate din sursele proprii ale companiilor au scăzut cu 3,9%, semnalând o temperare a activității investiționale.

În pofida acestor evoluții, economia a rămas pe creștere în primul trimestru datorită exporturilor, care au avansat cu 10,8% și au reprezentat principalul motor al PIB.